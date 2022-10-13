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Международное сотрудничество , Россия

Путин на саммите СВМДА призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы

Елисеева Екатерина
корреспондент

Президент России Владимир Путин на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии отметил необходимость пересмотра принципа работы мировой финансовой системы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы. Страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста. Здесь динамично, с хорошей отдачей действуют такие интеграционные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз", – сказал президент РФ.   

Он отметил, что во всех этих процессах активно участвует и Россия.

"Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", – дополнил Путин. 

Также президент России напомнил, что именно Россия стояла у истоков создания Делового совета при СВМДА, по линии которого за прошедшие годы проведено множество успешных конференций и семинаров по всему спектру экономической тематики.

"И конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем всё для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права Устава ООН. Нашему совещанию, другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем, имею в виду, в том числе, и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырьё и другие значимые товары", – продолжил он. 

По словам Путина, "это ведёт к ухудшению качества в жизни в развитых, да и в развивающихся государствах". Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах. 

"Россия со своей стороны предпринимает максимум усилий для обеспечения критической продукцией нуждающихся в ней стран. Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности. Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт", – дополнил Путин. 

Он подчернкул, что в качестве первоочередного шага видит более активное использование национальных валют во взаимных расётах. Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.

"Крайне важно совместно с другими региональными форумами и организациями и далее активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов, укреплять сотрудничество наших государств по противодействию террористической угрозе, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей", – резюмировал Владимир Путин. 

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