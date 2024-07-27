Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта

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Власти Бельгии предъявили трем уроженцам Чечни обвинение в финансировании и подготовке теракта на территории королевства. Подозреваемые предположительно связаны с "Вилаят Хорасан" - афганской ячейкой террористической группировки "Исламское государства" (ИГ), сообщила в пятницу, 26 июля, бельгийская прокуратура.

Выходцы из Чечни были задержаны в ходе масштабной антитеррористической операции, проводившейся одновременно по 14 адресам в девяти бельгийских городах, включая Антверпен, Гент и Льеж. Согласно заявлению прокуратуры, в ходе обысков были арестованы семь человек, четверо из них после допроса отпущены на свободу. Подробности о потенциальной цели теракта не разглашаются.

Ранее о задержании двух граждан России по подозрению в поддержке ИГ сообщила федеральная прокуратура ФРГ. По версии правоохранителей, мужчины состояли в организации, которая занималась сбором средств для террористической группировки в Германии и других странах Европы.