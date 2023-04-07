Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО

3 человека погибли предварительно от отравления угарным газом в селе Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Тела 3 человек – двух мужчин 1961 и 1966 годов рождения и женщины 1988 года рождения – без признаков насильственной смерти обнаружили 6 апреля в жилом доме в селе Новоселовка района имени Г. Мусрепова родственники. Они же сообщили о страшной находке в 18:25 в управление в кризисных ситуациях ДЧС СКО.

Еще одного мужчину 1991 года рождения из этого дома без сознания доставили в районную больницу, его состояние тяжелое.

Полиция возбудила уголовное дело. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу, она покажет точную причину смерти.

Пока же в ДЧС назвали предварительную – отравление угарным газом из-за преждевременного закрытия задвижки (заслонки) отопительной печи. Осматривая систему отопления жилого дома, спасатели заметили, что заслонка дымохода была закрыта.