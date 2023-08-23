«Трехсменка» не изжита

Депутат от фракции Народной партии Казахстана Ирина Смирнова провела встречу с учеными Национальной академии наук Республики Казахстан в Алматы. На встрече состоялось обсуждение вопросов популяризации отечественной науки, поиска решений копившихся годами научных проблем, поддержки и коммерциализации научных проектов.

– Нам нужно понять, насколько глубока проблема. У нас почти нет кадров, занимающихся нау­кой. Давайте начнем развитие науки с этого. Нам необходимо проанализировать учебные программы зарубежных учебных заведений. Так, если мы внедрим подходящие для нас, то позже отечественной наукой будут заниматься уже сильные профессионалы. Еще можно перечислить целый ряд подобных проблем, однако нехватка кад­ров – вопрос срочности, – отметил вице-президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.

На встрече в онлайн-режиме также присутствовали казах­станские ученые, находящиеся сейчас за рубежом. Они осветили актуальные вопросы, подняли проблемы трудоустройства квалифицированных ученых, направления их потенциала на развитие отечественной науки. Все они выразили желание направить конкретные предложения в Национальную академию наук при Президенте.

– Никто не может отрицать, что наука находится в беде. Мы все рады, что в нашей стране ей сегодня уделяется особое внимание. Глава государства несколько раз подчеркивал, что без науки невозможно двигаться вперед. Как депутаты мы готовы участвовать в законотворчестве для развития науки, – подытожила разговор депутат Ирина Смирнова.

В целях реализации планов, предусмотренных «дорожной картой» партии «Amanat», депутат Жанарбек Ашимжанов посетил образовательные учреж­дения Алматинской области и проверил их готовность к учебному году. Как сообщили народному избраннику представители местных исполнительных органов, в регионе ведется капитальный ремонт одного детского сада и 11 школ. Мажилисмен ознакомился с ходом ремонта школы в селе Бельбулак Талгарского района, где учатся порядка 600 детей. Школа была построена еще 60 лет назад, с тех пор здесь капитальный ремонт практически не проводился. Согласно плану, работы в школе должны быть завершены в марте следующего года. Однако, по словам подрядчика, объект будет сдан уже к концу этого года. Пока же занятия проходят в старом здании.

Основная проблема региональных учреждений образования – нехватка мест в пригородных школах. В области продолжают работать школы с трехсменным режимом обучения, и эта проблема находится на особом контроле представителей партии «Amanat».

– В каждом регионе существует проблема трехсменных школ. На повестке дня в области остро стоит вопрос таких школ в пригородах, особенно в Талгарском, Енбекшиказахском и Илийском районах, его надо решать в срочном порядке. Например, в Талгарском районе пять из 43 школ в новом учебном году продолжат обучение в три смены. Сегодня же жители все еще возят своих детей в школы соседних сел, – отметил мажилисмен.

По его словам, отделы образования области отчитались о том, что на 100% готовы к учебному году. Однако мажилисмену в самих школах сообщили, что в некоторых из них на деле ожидается задержка ремонтных работ до 2–3 месяцев. Этим вопросом займется местная исполнительная власть.

Всего в области действует 51 школа с обучением в три смены. В рамках предвыборной прог­раммы партии для устранения этой проблемы в течение пяти лет планируется построить 53 новые школы, а в 39 учебных заведениях проводится качественный капитальный ремонт, сообщила пресс-служба Мажилиса Парламента РК.

Мажилисмен Кайрат Балабиев (на снимке) встретился с туркес­танской молодежью. Активные общественники – члены молодежного крыла «Жастар Рухы» собрались в «Жеңіс саябағы», чтобы лично пообщаться с депутатом Мажилиса Парламента, членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Кайратом Балабиевым. Встреча прошла в формате открытой свободной беседы. Молодежь города получила массу полезной информации, включая и сведения о том, как правильно построить свой бизнес, с чего начать и как избежать крупных неудач и провалов, от которых никто не застрахован.

Юноши и девушки с интересом узнали, какими были первые шаги в бизнес будущего депутата, и даже попросили поделиться советами, следуя которым можно избежать типичных ошибок, свойственных начинающим предпринимателям. Депутат охотно отвечал на все вопросы, рассказав аудитории, как он начинал свое дело, не имея под рукой финансовых средств, беря кредиты и неся большую ответственность за каждую свою инициативу. Чтобы получить желанный результат, наладить контакты с людьми, мотивировать их на достижение результата, начал даже читать книги по психологии.

– Сейчас есть много возможностей для человека, который хочет начать бизнес, – считает Кайрат Балабиев. – Со стороны государства также предусмотрены кредиты с низкой процентной ставкой, есть специальные молодежные программы. Человек должен усердно работать уже в юности, изучать языки и пос­тигать будущую профессию. С удовольствием работает тот, кто любит свою профессию, а для этого надо сделать правильный выбор. Учитесь преодолевать трудности, идите к цели упорно и настойчиво. Тот, кто трудится, обязательно увидит плоды свое­го труда.

Кайрат Балабиев поддержал инициативу МК «Jastar Ruhy» о переносе коворкинг-центра, который сейчас расположен в отдаленном уголке Туркестана, в другое, более удобное для молодежи место и пообещал оказать поддержку в открытии нового коворкинг-центра.