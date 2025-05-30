Ему скандировали трибуны

Музей распахнул свои двери для первых посетителей 17 мая. В этот день Матиясу Хамитову исполнилось бы 84 года. За стеклом кубки, грамоты и благодарственные письма, фото­графии – летопись уральского футбола в лицах и датах. На манекене – спортивная форма тренера, рядом личный спортинвентарь – мячи, коньки, ракетки для настольного тенниса, палки для ходьбы. Как вспоминают его воспитанники, инициаторы соз­дания музея, всегда подтянутый, бодрый Матияс Хамитович на свой 80-летний юбилей практически без посторонней помощи сел на коня, подаренного ему. А потому они считают уход своего учителя безвременным, скоро­постижным. В память о нем снят документальный фильм. На футбольном турнире, приуроченном к открытию музея, собрались 14 команд. Чемпионом стала коман­да «Матияс», объединившая его воспитанников.

Матияс Хамитов родился в Денгизском районе Гурьевской области, рано лишился отца, его воспитывали мать и дядя. Когда мальчику было 10 лет, семья переехала в Уральск. Уже в школьные годы он начал раскрываться как одаренный разносторонний спортсмен. Все свободное время посвящал футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, успешно выступал на городских и областных соревнованиях. После школы, выучившись на токаря, работал на машиностроительном заводе имени Ворошилова, играл в заводской футбольной команде «Авангард». Срочную службу проходил в спортроте, принял участие в первенстве Вооруженных сил СССР по футболу. После армии вернулся на завод, некоторое время работал инструктором-методистом по спорту в объединении Уральскпромстрой. Тогда же пригодился опыт организации и проведения рабочих спартакиад по разным видам спорта.

Понимая, что жизнь будет неразрывно связана со спортом, в 1966 году Хамитов поступил в Уральский педагогический инс­титут им. Пушкина на специаль­ность «учитель физической культуры». Будучи студентом, вошел в состав сборной области.

– Мы познакомились в пионерлагере, – рассказывает Анатолий Бурый. – Он с детства был разносторонний, очень техничный спортсмен. Я начал играть в футбол в 1951 году у единственного тогда в Уральске детского тренера Константина Федоровича Котова. А Матияс, или как мы его называли – Миша, был просто талант-самоучка. Видимо, умение виртуозно владеть мячом ему дано было свыше. В 26 лет я стал тренером «Уральца». Как-то встретились, обсудили включение его в ­команду. Его бы с удовольствием взяли в любую команду. Матияс прекрасно справлялся с амплуа правого нападающего, центрального защитника, затем – левого хавбека. Он был тактиком и душой команды, его игра отличалась сложными комбинациями.

В 1969 году команда «Уралец» дошла до финала Кубка Казахской ССР мастеров класса «Б», проиграв чемпионам, джамбульскому «Энергетику», со счетом 1:2.

О том, насколько захватывающими были тогда футбольные баталии, можно судить по сос­таву команды. За «Уралец» выступали такие звезды, как Борис Архиреев, позднее игравший за дубль алматинского «Кайрата» и новокузнецкого «Кузбасса», Анатолий Ионкин, впоследствии один из самых известных казахстанских футболистов, возглавлявший в отдельные годы список бомбардиров СССР, Анатолий Бурый и другие. В тот период республиканская футбольная федерация, подводя турнирные итоги, в чис­ло 33 лучших футболистов ­Казахстана включила трех игроков «Уральца»: Анатолия Ионкина, Леонида Давыдова и Матияса Хамитова.

Славный путь Учителя

В 1968-м Хамитова приглашали перейти в алматинский «Кайрат», но он остался верен «Уральцу», за который выступал до 1974 года, в том числе и как играющий тренер.

Как одному из лучших выпускников института, ему предложили работать на кафедре физвоспитания. В то время он уже тренировал студенческую команду вуза «Буревестник». Некоторое время работал в институте усовершенствования учителей заведующим кабинетом физвоспитания, заведующим учебно-спортивным отделом Добровольного спортивного общества «Енбек», проявляя незаурядные организаторские способности при проведении спартакиад, спортивно-массовых мероприятий и походов выходного дня для сотрудников предприятий.

С 1979 года до выхода на пенсию он преподавал в Западно-Казахстанском сельскохозяйственном институте (ныне – ЗКАТУ им. Жангир-хана), много сил по-прежнему отдавал любимому виду спорта. За короткое время восстановил утраченные позиции футболистов в городском и областном масштабе, добился стабильных результатов футбольной команды в большом и мини-футболе. В 1991–1992 годах команда университета по мини-футболу дважды становилась чемпионом города Уральска, в 2001-м – заняла второе место среди вузов Казахстана. Под его руководством в 2003 году сборная ЗКО по футболу стала бронзовым призером на республиканских играх «Ак бидай». В 2003–2004 годах Матияс Хамитович занимал пост инспектора федерации РК по футболу.

– Я впервые увидел Матияса Хамитова в детстве во время матча, – рассказывает инициа­тор создания музея Куаныш ­Агелеуов. – Мы жили тогда в Жанаозене. В то время я не отставал от своих старших братьев, когда они ходили на стадион на игры команды «Нефтяник». Запомнилась игра с «Уральцем». Помню, как болельщики «Нефтяника» в конце матча минут пять скандировали «Матияс! Матияс!». У него была фишка – в конце игры он, независимо от счета, включался в нападение, создавал острые голевые моменты, нередко забивая техничные красивые голы. Он играл жестко, но не грубо, проявляя себя на поле благородным соперником. Поступив в СХИ на инженера-механика сельского хозяйства, я сразу пошел на кафедру физкультуры, зная, что там работает мой кумир. Записался к нему на секцию футбола. До меня у него тренировались два моих старших брата Аманер и Коныс. Раньше они оба играли за команду области. Матияс Хамитович был новатором в футболе. Тогда еще не было компьютеров, он много читал, внедрял новые методики, успевал перенимать все лучшее. По его инициативе и под его руководством создана федерация мини-футбола ЗКО. Мы были пионерами мини-футбола в области. В молодости мы удивлялись: почему он не избрал для себя звездный путь? Его имя могло бы греметь на всю страну. Но сегодня я понимаю: он успел сделать в жизни намного больше. Для сотен своих воспитанников он был не только тренером на поле, но и наставником по жизни.

Он был хорошим семьянином, воспитал дочь и сына, привив и им любовь к спорту. Для внучки стал добрым другом. Для него спорт был образом жизни, инструментом, развивающим в человеке лучшие качества: выносливость, трудолюбие, силу воли, ответственность, стремление к победе.

Пожалуй, это отличительная черта учителя с большой буквы – передать свою страсть воспитанникам. Многие из тех, кого тренировал Хамитов, до сих пор выходят на поле, играя за команды ветеранов. Имена некоторых вписаны в историю отечест­венного футбола. Так, ­Куаныш ­Агелеуов пять лет был начальником футбольной команды «Атырау». Нурбол ­Жумаскалиев – действующий главный тренер и многолетний капитан ФК «Тобол».

– Мы, его воспитанники, были для него второй семьей, – говорит Канат Маликов. – Его отношение к нам было настолько по-отечески заботливым, что иногда меня на соревнованиях спрашивали: «Как отец?», имея в виду Матияса Хамитовича. – Он тренировал только студентов. Но мне посчастливилось попасть под его начало раньше, чем я поступил в вуз. В старших классах мы с друзьями знали, что есть такой тренер, и очень хотели к нему в команду. Матияс Хамитович пообещал записать нас в секцию, если за лето научимся набивать мяч по 100 раз. Он огромное значение уделял технике игры. Вторым его условием было – не пропускать занятия. На тренировках он работал индивидуально, развивая лучшие качества каждого игрока. Тренер сам не имел вредных привычек и нам рассказывал, как поддерживать себя «в форме». Но в то время нам это было не особо интересно. Только сейчас понимаешь ценность его советов. К сожалению, я не смог принять участие в торжествах по случаю открытия музея имени Матияса Хамитовича. В середине мая в российском городе ­Ставрополе проходил международный ­Кубок по футболу среди ветеранов «40+», посвященный 80-летию Победы. В нем приняли участие девять команд. Я был в составе сборной Казахстана. Наша ­команда заняла первое место. В этом триумфе есть заслуга и нашего тренера.

Воспитанники Матияса Хамитова, ветераны спорта выразили благодарность руководству области за поддержку в организации музея. Они уверены: музей – не только дань памяти легендарному игроку и выдающемуся тренеру. Он послужит сохранению и укреплению футбольных традиций региона.