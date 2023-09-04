Тренера по лыжному спорту задержали с рекордной партией гашиша в Казахстане (видео)

Тренера по лыжному спорту задержали по подозрению в сбыте гашиша в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В ходе длительной оперативной разработки сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП региона по согласованию с прокуратурой и при поддержке агентства по финансовому мониторингу провели спецоперацию по перекрытию канала поставки наркотиков в Астану и область.

На трассе Астана – Караганда, вблизи терминала поселка Жибек Жолы, была остановлена автомашина под управлением 37-летнего астанчанина, уроженца одного из районов области, где, к слову, он обучал детей лыжному спорту.

В ходе санкционированного обыска в багажном отсеке транспорта подозреваемого обнаружена коробка с полиэтиленовыми пакетами с гашишем весом около 40 кг.

В тот же день у себя дома в пристоличном районе задержан еще один оптовый сбытчик наркотиков, 36-летний мужчина, у которого при санкционированном обыске в гараже нашли более 15 кг гашиша.