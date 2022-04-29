​​​​​​​Тренинг для консультантов и менторов

В Нур-Султане завершились двухдневные курсы для активистов центров развития женского предпринимательства со всех регионов республики.

Как сообщила пресс-служба НПП «Атамекен», расширение прав и экономических возможностей женщин имеет особое значение в рамках Концепции семейной и гендерной политики, а также устойчивого развития Казахстана до 2030 года.

В связи с этим с 15 ноября 2021 года во всех регионах страны в рамках «Фонда солидарности», при поддержке Министерства национальной экономики РК, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте РК стартовало открытие центров развития женского предпринимательства. Инициатива финансируется за счет средств Азиатского банка развития и Программы развития ООН в Казахстане и осуществляется НПП «Атамекен».

В центрах предоставляют семь видов услуг: консультирование и выявление актуальных проблем женского бизнеса, обучение женщин и развитие их профильных навыков в кооперации, социальном предпринимательстве и привлечении инвестиций, оценка бизнеса женщин-предпринимателей и менторство, информирование женщин о возможностях участия в различных проектах, организация консультаций с производителями оборудования.

На сегодняшний день на базе центров уже получили услуги более 1 300 женщин, из них 43% – из социально уязвимой категории. В настоящее время прорабатываются механизмы организации обучения женщин, обратившихся в центры. Для более эффективной реализации проекта и качественной работы консультантов и менторов центров развития женского предпринимательства проведено их обучение. В частности, на двухдневных курсах были изучены гендерные аспекты женского предпринимательства, основы сберегающих технологий, «азы» краудфандинга (добровольного коллективного инвестирования) и краудинвестинга.

Специалистам также рассказали об особенностях медиасопровож­дения деятельности центров в Интернете и ведения женских сообществ в соцсетях своих регионов. Кроме того, встреча позволила ее участницам узнать о глобальных принципах структуры «ООН-женщины» и возможности к ней присоединиться.

Следует отметить, что тренинг для специалистов центров развития женского предпринимательства финансируется из средств структуры «ООН-женщны».

– Женское предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики страны, создает рабочие места. Надо отметить, что именно деловые женщины быстрее адаптируются к любым вызовам, смело осваивают новые виды бизнеса и всегда готовы повышать свою компетенцию. Мы ожидаем, что работа центров еще больше будет расширять экономические возможности женщин, – отметил и. о. председателя правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков.