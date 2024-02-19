Третий финал в сезоне

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Аскар Султан

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в финале турнира в Катаре против первого номера женского мирового рейтинга, представительницы Польши Иги Швентек.

фото WTA

Лучшая теннисистка нашей страны с начала 2024 года сыграла уже в третьем финале самых престижных соревнований Женской теннисной ассоциации. Два из них – в Австралии и Объединенных Арабских Эмиратах – она выиграла, а вот в последнем WTA 1000 – Qatar TotalEnergies Open в Дохе (Катар), к сожалению, уступила.

Причем не абы кому, а первой ракетке мира Иге Швентек, которая еще перед финалом имела преимущество, так как ее соперница чешка Каролина Плишкова из-за травмы спины снялась с полуфинального матча. А вот Лена провела очень непростой полуфинал против россиянки Анастасии Павлюченковой, которую обыграла со счетом 6:2, 6:4.

Рыбакина начала поединок против Швентек очень мощно и в первом сете даже вела со счетом 4:1, но потом ей пришлось взять медицинский тайм-аут (более подробно, что же произошло, мы узнаем позже). Далее Елена все же вышла на корт, но проиграла четыре гейма подряд, и дело дошло до тай-брейка. В итоге эта часть встречи продлилась более 1,5 часа и завершилась победой представительницы Польши со счетом 7:6 (10:8).

Второй сет казахстанка уступила со счетом 2:6. Общее время матча составило два часа 18 минут. Это был потрясающий по красоте поединок.

Рыбакина за турнир в Дохе заработает призовые в размере 308 320 долларов и 650 рейтинговых очков, а Швентек получит 523 485 долларов и 1 000 рейтинговых очков.

– Я боролась до конца. В первую очередь хочу поздравить Игу с победой! И, конечно, хочу поблагодарить мою команду... Также благодарю всех болельщиков, – сказала Елена после окончания матча.

#Спорт #теннис #WTA

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