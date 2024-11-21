Третий терминал международного аэропорта Пудун начали строить в Шанхае

Китай
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как передает ресурс Yicai Global, объект должны завершить к 2028 году

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Появление третьего терминала позволит увеличить пропускную способность на 50 млн пассажиров в год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Это уже четвертая фаза расширения аэропорта, который является самым загруженным по пассажиропотоку в Китае. Появление третьего терминала увеличит пропускную способность на 50 млн пассажиров в год. Этот показатель сейчас составляет 80 млн пассажиров. Об этом сообщает местный деловой ресурс Yicai Global со ссылкой на компанию - оператора воздушной гавани Shanghai Airport Group.

Международный аэропорт Пудун в Шанхае был открыт в 1999 году. Он служит ключевым узлом для внутренних и международных рейсов наряду с международным аэропортом Шоуду в Пекине. Его пассажиропоток в 2019 году превысил 76 млн человек, а за первые 10 месяцев достиг 64,3 млн пассажиров - первое место среди гражданских аэропортов Китая.

Новый терминал должен быть достроен к 2028 году, когда завершится очередная фаза расширения аэропорта. Согласно плану оператора воздушной гавани, к 2030 году аэропорт должен обслуживать до 130 млн пассажиров в год, а число выполняемых через него рейсов должно превысить 800 тыс.

 

#Китай #аэропорт #Пекин #Пудун

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