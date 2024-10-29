Тревожные выходные

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Смертельное ДТП и крупный пожар в торгово-развлекательном центре омрачили минувшие выходные в Атырау.

фото из архива "КП"

Рано утром 26 октября на трассе Атырау – Уральск сотрудники роты патрульной полиции остановили автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами. Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, причиной остановки стало нарушение водителем Правил дорожного движения. После составления административного протокола полицейские напомнили водителю о необходимости соблюдать осторожность, особенно в ночное время. Однако уже через пару часов автомобиль попал в смертельную аварию. «38-летний водитель Daewoo Nexia потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом. В результате ДТП водитель Nexia и трое его пассажиров погибли на месте, а автомобиль охватило пламя. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплексное расследование для выяснения всех обстоятельств этой трагедии», – уточнили в полиции.

На следующий день были подняты по тревоге спасатели. Горел торгово-развлекательный центр. Более трех часов пришлось тушить возгорание. По предварительным данным, пожар начался со склада магазина детской одежды. Спасатели эвакуировали более 80 человек, половина из которых дети. Общая площадь пожара составила свыше 1 тыс. кв. м. Ведется следствие. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в электрощитовой, уточнили в областном ДЧС. Отмечается, что данный ТРЦ был открыт для посетителей восемь лет назад, и до этого там не были зафиксированы такие инциденты.

#ДТП #Атырау #пожар #ТРЦ

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