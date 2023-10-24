Три бронзовых награды завоевали казахстанцы на Азиатских параиграх
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Копилку Казахстана пополнили бронзой парадзюдоисты
Три бронзовых медали завоевали казахстанцы на Азиатских параиграх в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.
Казахстанка Динара Куджулова в схватке за третье место одолела узбекскую спортсменку Мухарраммхон Абдусаматову. Поединок проходил в весовой категории 70 кг.
Также бронзовым призером по парадзюдо стал казахстанец Бауыржан Арыстанбеков. В схватке за третье место он одолел борца из Индонезии. Поединок проходил в весовой категории 90 кг, класс J1.
Казахстанка Даяна Федосова, выступающая в весе 57 кг (класс J2), в борьбе за бронзовую медаль одолела спортсменку из Индии.