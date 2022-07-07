Три человека погибли в аварии на трассе Караганда – Жезказган

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Авария случилась 6 июля около 17:00 часов на трассе Караганда – Жезказган в пяти километрах от поселка Акой. Столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Chevrolet Cobalt. Страшные кадры с места ДТП попали в Сеть.

54-летний водитель Mercedes-Benz и его 54-летняя супруга, а также 48-летний водитель Chevrolet Cobalt скончались на месте.

44-летняя пассажирка Chevrolet, а также ее дети 18 и 7-ми лет с различными травмами были доставлены в больницу.

«Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.