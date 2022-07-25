Три человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

В ДТП на трассе республиканского значения Атырау - Уральск погибли три человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Azh.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля около 23:00. На 19 км трассы республиканского значения Атырау-Уральск столкнулись автомобили "Toyota Prada" и "Ваз".

"Водитель и два пассажира автомобиля "Ваз" скончались на месте. Ведется расследование", - сообщила пресс-служба департамента полиции Атырауской области.