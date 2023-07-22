Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысуской области

Три пассажира погибли при столкновении двух легковушек на трассе в Жетысуской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

ДТП произошло на 55 км автодороги Ушарал-Достык, где автомашина Kia Soul столкнулась с Toyota Camry.

Предварительно установлено, что 46-летняя женщина, управляя Kia, не справилась с рулевым управлением. Выехав на полосу встречного движения, она допустила столкновение с Toyota.

В результате ДТП на месте скончались три пассажира Toyota. Водители обеих автомашин, и трое малолетних детей с различными травмами госпитализированы в больницу.