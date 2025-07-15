Концепции «Слышащего государства», «Закона и Порядка» и «Адал азамат» легли в основу масштабных реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым. Эти идеи формируют новый общественный договор, в котором государство становится более открытым и восприимчивым, а граждане — осознанными и ответственными участниками общественной жизни, считает научный сотрудник программы социальных исследований научно-аналитического центра MIND Амирлан Нургазин. О том, как меняется политическая культура, что уже удалось реализовать и какие вызовы предстоит преодолеть – в интервью с экспертом

«Слышащее государство» - новая политическая культура взаимодействия

- Концепция «Слышащего государства» была озвучена Касым-Жомартом Токаевым как приоритет с его приходом к власти. Реализовалась ли она? Как она изменила модель взаимодействия между государством и гражданами?

- С началом президентства Касым-Жомарта Токаева концепция «Слышащего государства» стала фундаментом для пересмотра модели взаимоотношений между государством и обществом. За последние 6 лет заметно изменилась логика функционирования государственных органов: приоритет сместился в сторону открытости, регулярного диалога и учета обратной связи от граждан. На практике это выразилось в большем объеме публичных коммуникаций, развитии цифровых сервисов.

В то же время, процесс трансформации остается незавершённым, отдельные ведомства по-прежнему осторожно подходят к политике прозрачности. Однако сам факт, что такой переход запущен, определяет новую рамку общественного договора, когда «слышимость» запросов общества становится стандартом, а не исключением. В перспективе переход на модель «Слышащего государства» неизбежно закрепится, в том числе благодаря внедрению искусственного интеллекта и цифровых решений. Но ключевой результат уже достигнут - запущена сама динамика перемен, направленных на формирование новой политической культуры взаимодействия.

- Какие инструменты и механизмы, по вашему мнению, стали действительно рабочими и позволили государству стать более открытым к запросам граждан?

- К числу реально функционирующих инструментов открытости можно отнести платформу «e-Otinish» и запуск официальной платформы «E-petition», это позволило институционализировать обратную связь и зафиксировать прямой канал передачи запросов граждан на государственный уровень. Существенным шагом стало предоставление бизнесу доступа к государственным сервисам и данным, что создало предпосылки для формирования экосистемы цифровых сервисов и аналитики.

Помимо этого, госорганы начали системно мониторить общественные настроения в социальных сетях, а на локальном уровне активно развиваются районные и дворовые чаты, позволяющие решать насущные вопросы без бюрократических задержек. Однако эффективность этих механизмов во многом зависит от региона, в ряде случаев слабая коммуникация с государственными органами среди граждан сдерживает полноценную реализацию новых инструментов. В целом, появление и внедрение этих механизмов обозначило сдвиг, но их масштабное освоение обществом требует времени и формирования новых привычек взаимодействия.

Принцип «Закон и Порядок» как внутренняя норма поведения для каждого

- Как вы понимаете концепцию «Закон и Порядок» как политическую идею президента Токаева?

- В политической риторике Касым-Жомарта Токаева концепция «Закон и Порядок» предполагает не столько формальное соблюдение норм, сколько постепенное закрепление правовой культуры как основы общественных отношений. Ключевой акцент заключается на осознанном восприятии прав и обязанностей, где соблюдение закона рассматривается не как внешняя обязанность, а как внутренняя норма поведения для каждого.

Речь идет о переходе от декларативного отношения к закону к осознанному следованию правовым принципам, когда уважение к нормам и интересам других становится повседневной практикой, а не исключением. Рост правовой грамотности населения в этой логике приобретает не утилитарный, а культурообразующий характер, определяя рамки дисциплины и устойчивого поведения. Такой подход закладывает долгосрочные институциональные основания для стабильности и справедливости, где закон не инструмент давления, а условие устойчивого развития и доверия в обществе.

- Какое воплощение находит этот принцип на практике?

- На практике принцип «Закона и Порядка» реализуется через выстраивание доверительных отношений между государством и обществом, что проявляется не только в снижении уровня правонарушений, но и в повышении общей дисциплины и ответственности граждан. Это становится возможным за счет постепенного перехода госорганов к сервисной модели работы, где акцент сделан на комфорте и оперативности в оказании услуг.

Яркий пример такого подхода - цифровизация административных процедур. Это позволило устранить лишние барьеры и сократить время ожидания при получении документов. Созданные цифровые сервисы напрямую влияют на восприятие государства гражданами, закрепляя ассоциацию между соблюдением закона и реальной выгодой от прозрачного и удобного взаимодействия.

Концепция «Адал азамат» создает новые стандарты социальной нормы

- Президент Токаев внедряет концепцию «Адал азамат» («Ответственный гражданин»), в которой честность, справедливость, ответственность – жизненные принципы осознанного гражданина. Это больше идеологическая установка или практическая модель формирования нового гражданина?

- Концепция «Адал азамат» выступает скорее идеологической установкой, формирующей представление о гражданственности как о внутреннем ориентире, а не наборе внешних предписаний. Основное внимание здесь уделяется ценностям честности, справедливости и ответственности, которые должны постепенно перейти из сферы абстрактных принципов в индивидуальную повседневность.

Речь идёт не о регламентации поведения, а о создании новых стандартов социальной нормы, когда честность и справедливость становятся неотъемлемой частью жизненной позиции гражданина. Такой подход закладывает долгосрочную основу для формирования ответственного общества, где эти ценности воспринимаются не как требование, а как естественная часть культуры поведения.

- Насколько эта идея сегодня реализуется через сферы образования, госслужбы, общественной морали?

- В образовательных и административных практиках идея «Адал азамат» декларируется достаточно последовательно: о ней говорят представители госорганов, её транслируют в школьных и студенческих программах, подчеркивая значимость личной честности и профессионализма. Однако реальное воплощение этой идеи зависит не столько от официальных заявлений, сколько от внутренней готовности самого человека брать на себя ответственность за собственные поступки и вклад в общее благо.

Именно персональное осознание своей роли и ответственности становится ключевым условием для формирования зрелого общества. Акцент на ценностях трудолюбия и профессионализма работает как ориентир для новой модели поведения, придавая национальному развитию качественно иной характер, когда успех и устойчивость строятся на инициативе и профессиональной этике каждого гражданина.

- Как, по вашему мнению, взаимосвязаны эти три концепции президента Токаева - «Слышащее государство», «Закон и Порядок» и «Адал азамат»? Можно ли сказать, что на их основе формируется новый общественный договор в Казахстане?

- Все три концепции «Слышащее государство», «Закон и порядок» и «Адал азамат» дополняют друг друга, формируя фундамент для новой модели взаимоотношений между гражданами и государством. Если «Слышащее государство» ориентировано на перестройку коммуникации с обществом, то «Закон и порядок» закрепляет базовые правила этой коммуникации, а «Адал азамат» ценностный ориентир, которым руководствуется каждый участник общественного взаимодействия.

В этом контексте можно говорить о постепенном возникновении нового общественного договора, построенного уже не столько на формальных обязательствах, сколько на ценностной взаимосвязи государства и граждан. Государство становится более восприимчивым и прозрачным, а граждане более осознанными и ответственными. Именно это сочетание создает предпосылки для долгосрочной стабильности и зрелости казахстанского общества.