В Ахмедабаде (Индия) в рамках чемпионата Азии по водным видам спорта продолжаются соревнования по артистическому плаванию

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана смогла завоевать три медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В командных соревнованиях (техническая программа) спортсмены РК поднялись на первую ступень пьедестала.

Эдуард Ким и Карина Магрупова показали второй результат в розыгрыше наград среди смешанных дуэтов (техническая программа).

Бронзовую медаль завоевали Арина Пушкина и Ясмин Туякова (дуэты, техническая программа).