Три штамма гриппа будут циркулировать в Казахстане в этом сезоне

Вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о видах штаммов гриппа в предстоящем сезоне, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что приближается сезон ОРВИ и гриппа.

«В Казахстане ежегодно циркуляция вируса гриппа начинается с ноября и длится до середины апреля. В прошлом году в республике ОРВИ заболело 3,9 млн человек и, по сравнению с эпидсезоном 2019-2020 года, заболеваемость по стране выросла в 1,3 раза. Рост отмечался во всех регионах, за исключением Карагандинской области. 80% заболевших приходится на детей и подростков», - отметила она на брифинге в СЦК.

По ее данным, в предстоящий эпидемический сезон, по данным ВОЗ, актуальны будут три штамма вируса - A (H1N1), A(H3N2) и B.

«Наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. В текущем году на бюджетные средства было закуплено 2,3 млн доз российской вакцины «ГРИППОЛ +» на сумму 2,1 млрд тенге. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить 12% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%», - продолжила спикер.

Есмагамбетова сообщила, что кампания по вакцинации от гриппа стартует 3 октября.

«Хочу напомнить, что за счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения. Кроме того, будет проводиться вакцинация за счет средств работодателей и личных средств населения. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства», - резюмировала вице-министр.