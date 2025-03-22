Три вечера классики

Отличный подарок для любителей классического искусства – два вечера балета во Дворце культуры им. Естая. Для павлодарской публики столичная труппа почти из ста человек представила две постановки: в первом отделении – шедевр балетного искусства XX века «Кармен-сюиту» на музыку Бизе – Щедрина, во втором – эксклюзивную постановку театра – балет «Триумф» на музыку Петра Чайковского.

– Это два совершенно разных балета. Первый – неоклассика с яркой и неординарной хореографией, второй – чистая классика, где можно увидеть и традиционные балетные пачки, и поддержки, и вращения, – говорит ведущая солистка «Астана Балет» Татьяна Тен. – В Павлодаре мы выступаем не в первый раз. Здесь танцевать комфортно – удобная, компактная сцена, но главное – благодарные зрители, которые всегда очень хорошо принимают.

Бурными овациями приняли павлодарцы и свою землячку Марию Мудряк. Сегодня она блистает на лучших мировых сценах, а начинала петь одаренная вокалистка в три года именно в городе на Иртыше. В пять лет Маша поступила в павлодарскую музыкальную школу № 1, а с 13 лет участвовала в постановках театра «Ла Скала», обучаясь в Миланской государственной консерватории им. Джузеппе Верди.

– Я невероятно счастлива, что мне предоставился шанс дать концерт в родном Павлодаре – городе, где я родилась и выросла. Также хотела бы выразить благодарность театру «Астана Балет» за еще одну возможность выступить с их выдающимся симфоническим оркестром, – сказала оперная дива.

На этот раз в программе концерта Марии Мудряк прозвучали шедевры итальянской оперы, романтические произведения австрийской оперетты, а также зажигательная и страстная испанская сарсуэла. Прекрасный вечер симфонической и оперной музыки стал ярким завершением гастролей, подаривших павлодарскому зрителю незабываемые впечатления.