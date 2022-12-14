Три вида банкротства физических лиц предлагает Минфин

Экономика
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» с сопутствующими поправками, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, в ходе разработки законопроекта был проанализирован опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физических лиц. Так, в Германии, США банкроту запрещено брать кредит в течение 10 лет, в России установлен запрет на возможность занимать руководящие должности и быть индивидуальными предпринимателями до 5 лет и другие.

«Таким образом, с учетом международного опыта мы предлагаем ввести 3 вида процедур. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры», - пояснил Жамаубаев

Первая процедура – внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 1600 МРП, отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге.

«При этом, у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «электронное правительство». Затем, посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям», – отметил глава Минфина.

Он добавил, что эта процедура предложена разработчиками по аналогии с законодательством Российской Федерации.

«В целом институт банкротства физических лиц в России введен в 2015 году, а в сентябре 2020 года введена норма по проведению внесудебного банкротства. Процедура проводится при Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – аналог нашего ЦОНа», – сказал Жамаубаев.

Вторая – по суммам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах.

«Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника – сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.», – пояснил глава Минфина.

Третья – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода.

«План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота», – пояснил Жамаубаев.

Он отметил, что законопроектом предусмотрены последствия, которые возникают после банкротства – это ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет, повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет, предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

«Поэтому, прежде чем гражданин объявит себя банкротом, ему необходимо задуматься о возможных последствиях и ограничениях», – сказал министр.

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