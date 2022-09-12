Тринадцать алматинцев обманул лжетурагент

30-летний житель Алматы задержан за "продажу" несуществующих туристических путевок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"С ноября 2021 года по август 2022 гражданину К., 1992 года рождения, удалось обмануть, как минимум 13 человек. Пока столько обманутых граждан обратились в полицию с заявлением. Проработав какое-то время в туристическом агентстве, фигурант знал тонкости этого бизнеса. Так называемые, "клиенты", понимали, что они обмануты, только в день вылета, или незадолго до него", - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 36 миллионов тенге.

В едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч.3 п.4 УК РК.

Но обманутых людей может быть гораздо больше, убеждены следователи, поэтому граждан, пострадавших от действий гражданина К., просят обратиться по телефонам: 298-52-82; 298-52-80.