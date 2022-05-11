Тринадцать человек задержаны за нападение на полицейских в Шу

Инцидент с применением насилия в отношении сотрудников полиции пресекли в городе Шу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.

На привокзальной площади полицейские остановили автомобиль марки «ВАЗ-21014» без переднего опознавательного государственного номерного знака. Водитель и пассажиры автомашины не пожелали объяснить это, не подчинились законным требованиям полицейских и оказали сопротивление представителям власти. Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы утихомирить нападавших, говорится в информации.

Начато досудебное расследование по статье 380 части 3 УК РК (Применение насилия к представителям власти).

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Шуский районный отдел полиции доставлены 13 человек.

«8 активных участников конфликта задержаны, в отношении 6 человек избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, двум гражданам санкционирован домашний арест. Еще один участник преступления объявлен в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления степени причинения полицейским вреда здоровью. Досудебное расследование продолжается, добавили в ведомстве.