Триумф Казахстана

Проект "Летопись Независимости"
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Досжан НУРГАЛИЕВ
Десять приоритетных задач

С 1 января 2012 года Казахстан, Беларусь и Россия впервые после развала СССР создали Единое экономическое пространство для свободного передвижения товаров и услуг, капитала и ресурсов. Стартовав таким образом, интеграция начала набирать обороты, перейдя впоследствии в более высокий формат отношений – Евразийский экономический союз. Но во внешней сфере, в том числе в другом интеграционном блоке – ЕС, ситуация 2012 года по-прежнему была полна экономической и социальной напряженности.

Примечательно, что именно в этом году во Франции на президентских выборах победил Франсуа Олланд, а в США – Барак Обама. В Китае также сменилось высшее партийное руководство, и Председателем КНР стал Си Цзиньпин.

В Казахстане в середине января 2012 года состоялись выборы в Пар­ламент страны. При этом впервые в истории независимого Казахстана три из семи политических партий преодолели семипроцентный барьер голосов и прошли в Мажилис: партия «Нұр Отан» (80,99%), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» (7,47%) и Коммунистическая народная партия Казахстана (7,19%). Выборы показали высокую явку избирателей – 75,45%.

В январе 2012 года на совместном заседании палат Парламента Президент страны Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В этом стратегическом документе Глава государства отметил, что новый этап казахстанского пути – это укрепление экономики через повышение благосостояния народа. В результате на ближайшую десятилетку было запланировано выполнение 10 приоритетных задач, связанных с обеспечением занятости казахстанцев, доступным жильем, развитием регионов, повышением качества госуслуг, улучшением кадрового потенциала, модернизацией судебной и правоохранительной систем, ростом человеческого капитала через модернизацию системы образования и здравоохранения. В числе ключевых задач выступали вопросы совершенствования пенсионной системы, а также актуализации программы индустриализации и развития сельского хозяйства.

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– Мы живем в сложное, изменчивое время, полное противоречий. Вы видите, что прогнозируемый мировой кризис становится реальностью. По мнению экспертов, новый кризис может растянуться на 5–6 лет, – подчеркнул Президент в своем выступлении.

Говоря о неотложных задачах текущего периода, Глава государства отметил, что до конца 2012 года 60% социально значимых государственных услуг должны предоставляться только в электронной форме, а с 2013 года все разрешительные документы от государства казахстанцы должны уже получать в электронном формате или через центры обслуживания населения.

Государству также предстояло выработать новую стратегию борьбы с коррупцией.

– Нужно не только выявлять и привлекать к суду взяточников, но и использовать новые правовые механизмы, информационные возможности, шире привлекать общество для предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений, – поручил Президент.

Уже в декабре Глава государства расширил эти задачи. Нурсултан Назарбаев выступил с уже вторым за 2012 год Посланием – «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Президент объявил, что за 15 лет удалось выполнить базовые задачи, поставленные в Стратегии «Казах­стан-2030», и озвучил новую программу, цель которой – вывести страну в число 30 самых развитых государств мира.

Развитие в условиях внешней неопределенности

В 2012 году на фоне сохраняющейся неопределенности в развитии мировой экономики государству предстояло усилить работу по анализу внешних вызовов и управлению макроэкономическими рисками.

Президентом было дано четкое поручение – не допустить необоснованного роста тарифов и цен на продовольствие. В связи с этим Правительство продолжило работу по установлению пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары, делая акцент на развитии стабилизационных фондов для поддержки рынков продовольствия в регионах.

В целях развития несырьевого сектора экономики в 2012 году Правительство предприняло меры по укреплению стимулирующих функций налогового законодательства, в том числе инновационной деятельности предприятий. Четыре года назад, впрочем, как и сегодня, у бизнеса возникало немало вопросов при применении налогового законодательства к их деятельности, в частности, по применению льгот, преференций, исполнению обязательств по НДС. В связи с этим были приняты меры по подготовке пакета предложений по внесению изменений в налоговое законодательство.

По итогам 2012 года несырьевой экспорт Казахстана составил в денежном выражении 25,5 млрд долларов. По сравнению с показателем предыдущего года уровень несырьевого экспортного потенциала страны увеличился на 5,5 млрд долларов.

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Наибольшую динамику роста демонстрировали пять отраслей реального сектора – машиностроение, сфера металлопроката и изделий из него, пищевая, легкая и химическая промышленность Казахстана.

К традиционной продукции отечественного машиностроения – подшипникам, аккумуляторам, трансформаторам, электронасосам и прочим товарам – прибавились железнодорожные локомотивы и вагоны, а также автомобили. В целом в этот период неплохими темпами рос и экспорт изделий из металла. В частности, это множество видов проката, проволоки, металлоконструкций, а также стройматериалов. Пищевая промышленность заметно расширила как ассортимент продукции, так и географию экспортных поставок. Предприятия этой отрасли активно экспортировали на рынки других стран муку, макаронные и хлебобулочные изделия, соки, напитки, а также рис.

Большая работа в этот период проводилась и в сфере устранения межгосударственных барьеров для продвижения бизнеса в рамках ЕЭП.

3 июля 2012 года Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в работе телемоста, посвященного Дню индустриализации, и подвел итоги деятельности Правительства за первое полугодие 2012 года. Президент отметил, что индустриализация – это вопрос казахстанской конкурентоспособности в глобальном развивающемся мире.

Подводя итоги телемоста, Глава государства акцентировал внимание на трех главных задачах, которые стоят перед страной и перед государственными органами. Это индустриализация, сбалансированное развитие регионов и социальная модернизация.

– Об успехах программы мы уже услышали. Однако из 225 проектов, запущенных в 2010-м и первой половине 2011 года, только половина загружена более чем на 60%. Акимы тех регионов, где это происходит, должны принять действенные меры вместе с профильными министерствами, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент также подчеркнул, что у акимов не должно быть упрощенного понимания Карты индустриализации. Все открываемые объекты должны быть конкурентоспособны на глобальных рынках.

– Мы должны поднять статус Карты индустриализации. В Карту должны включаться проекты, приоритетные для нас, предполагающие выпуск высокотехнологичной продукции и имеющие под собой реальную основу. Государственные органы, и прежде всего акиматы, должны всесторонне содействовать реализации проектов до их выхода на полную проектную мощность, – заявил Президент.

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Столица мира и глобального «зеленого» тренда

29 августа 2012 года Глава государства принял участие в Международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». В своем выступлении Президент напомнил, что Международный день борьбы против ядерных испытаний был учрежден ООН по инициативе Казахстана, первого в истории закрывшего ядерный испытательный полигон на своей территории.

– Этот исторический акт, совершенный по воле народа нашей страны, имеет огромное цивилизационное значение. Для Казахстана это был решительный шаг к подлинному суверенитету и независимости. Всего на территории нашей страны произведено почти 500 атмосферных, наземных и подземных испытаний военного и так называемого «мирного назначения». Это половина всех испытаний, проведенных в мире за все время существования ядерного оружия. Ядерный Молох искалечил судьбы и подорвал здоровье более полутора миллионов казахстанцев, живших вокруг полигона. Последствия ядерных испытаний ощущаются по сей день, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также отметил, что с закрытием Семипалатинского полигона стартовал новый этап глобального процесса ядерного нераспространения и разоружения. Так, по решению ООН был открыт для подписания договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Казахстан подписал его в числе самых первых стран. Вместе с тем Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что сегодня наблюдается снижение динамики процесса укрепления глобальной ядерной безопасности, который пока не достиг универсальности режима нераспространения. Вне соответствующего договора остаются «новые» ядерные и некоторые «пороговые» страны.

Президент призвал страны к активному участию в интерактивной дискуссии в формате G-Global. При этом он подчерк­нул, что в ее рамках миллионы пользователей ведут диалог по широкому спектру вопросов, касающихся формирования в ХХI веке нового справедливого миро­устройства, важным слагаемым которого станет безъядерный мир.

12 сентября 2012 года Глава государства принял участие в юбилейной сессии СВМДА, на которой отмечалась необходимость продолжения и развития взаимодействия между СВМДА и ОБСЕ, которое могло бы трансформироваться в создание общей платформы Евроатлантической и Евразийской безопасности.

Одним из самых позитивных событий для страны в 2012 году стало объявление Астаны столицей проведения EXPO 2017. Тайное голосование стран – членов Международного бюро выставок (МБВ) прошло 22 ноября в Париже. На проведение EXPO 2017 также претендовал бельгийский Льеж. Президент Нурсултан Назарбаев назвал проведение EXPO национальным проектом, а победу Астаны – всеобщей победой. Международная выставка, на которой страны-участницы могут показывать предметы производства в одном месте и в одно время, зародилась в 1851 году в Лондоне. Выставка в Казахстане станет первым мероприятием такого рода в Цент­ральной Азии.

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