Когда объявили о вероломном нападении Германии на Советский Союз, Борис только окончил семилетку и был направлен на уборочную под Луганском, потом на строи­тельство оборонительных сооружений на Днепре. В сентябре 1941 года фашисты прорвали оборону и форсировали Днепр. От артобстрела Борис и еще несколько ребят укрылись в воронке, а их родным сообщили, что они погибли.

После была работа на Челябинском металлургическом комбинате, откуда комсомольцы писали Верховному Главнокомандующему письмо с просьбой отправить их на фронт. На передовую Борис попал лишь в мае 1943 года, пройдя подготовительные курсы в военно-пехотном училище в Башкирии.

Он воевал на 2-м Украинском фронте в 50-й стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии под командованием генерала Василия Чуйкова. Во время боя в Запорожье получил первое ранение в ногу. На родину снова отправили похоронку. О том, что жив, домой смог сообщить из госпиталя лишь через полтора месяца.

Второй раз его ранило в сентябре 1944-го на территории Венгрии. Осколком разворотило плечо, металл не достал до сердца считаные миллиметры. Из-за контузии на время пропали слух и речь. И вновь родным сообщили: «Погиб смертью храбрых…» Последствием ранения стала инвалидность II группы. Солдата комиссовали, домой он вернулся в феврале 1945 года.

За боевые заслуги старший лейтенант Борис Шолубай награжден орденом Отечест­венной войны II степени, многочисленными медалями. Но службу он продолжал еще восемь лет – в частях МВД в Республике Коми, затем вернулся на родину, устроился работать учителем.

В 1955 году, получив профессию тракториста широкого профиля с квалификацией слесаря, Борис Шолубай отправился на освоение целины в Казахстан. Тогда в молодой семье фронтовика было уже двое сыновей. Они обосновались в Бурлинском районе. С 1975 года и до выхода на заслуженный отдых Борис Сергеевич проработал на железной дороге на переезде Санкыбай.

Однажды предотвратил крушение поезда Алма-Ата – Москва. Движение в те годы было интенсивным, поезда ходили каждые 15–20 минут. Подозрение вызвал сильный грохот после прохождения грузового состава. Оказалось, недалеко от горловины слетел рельс – а на подходе пассажирский. Борис Сергеевич сообщил диспетчеру, стрелки перевели и пустили поезд по второй ветке.

После выхода на пенсию фронтовик с супругой по приглашению сестры уехал на родину, в Украину. Но в 2014 году дети уговорили его вернуться. Сегодня он живет вместе с семьей дочери Виктории. Каждый год на день рождения Борис Сергеевич получает поздравления от профсоюза железнодорожников, советов ветеранов. На День Победы – традиционная встреча у Вечного огня. 13 февраля этого года ветеран отметил 101-й день рождения.

– У папы очень сильная тяга к жизни, которая позволила ему оставаться бодрым долгие годы, – рассказывает Виктория Борисовна. – Сказались ранения, полученные на войне, но в остальном он серьезно не болел, до недавнего времени с удовольствием посещал мероприятия, встречи ветеранов, смотрел новости, играл в шахматы, писал стихи. Подкосил его коронавирус. 9 Мая, если будет хорошо себя чувствовать, обязательно свозим его на возложение цветов на площадь Победы. Для нас всех это очень важно.

Низкий поклон фронтовикам, тыловикам, которые в майские дни наденут парадные кители с медалями и орденами, будут принимать поздравления с Днем Победы. Вечная память тем, кто ценой собственной жизни отстоял наше мирное небо и свободу.