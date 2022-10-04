Троих туркестанцев задержали по подозрению в насилии над прокурором

В Туркестанской области задержаны подозреваемые в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Все трое – жители Толебийского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в селе Коксайек Туркестанской области. Полицейские Толебийского РОП на одной из улиц села заметили странно движущийся автомобиль ВАЗ-2103 и заподозрили, что его водитель пьян. В этот момент водитель вместо остановки прибавил скорость, попытался скрыться, но столкнулся с другими авто.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными травмами госпитализировали в больницу.

После смертельного ДТП группа мужчин выражала недовольство действиями полицейских, которые преследовали их односельчанина-водителя.

На представителя надзорного органа было совершено нападение, когда он прибыл в село Коксайек для разъяснения жителям законодательства о порядке проведения мирных собраний.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 тысячи часов, либо ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Трое подозреваемых жителя села водворены в ИВС.