Смертельное ДТП: родные погибшего водителя написали заявление на туркестанских полицейских

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В селе Коксайек полицейские Толебийского РОП заметили странное движение автомобиля ВАЗ-2103 и заподозрили водителя в нетрезвом вождении. В этот момент водитель вместо остановки прибавил скорость, попытался скрыться, но столкнулся с другими авто.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными травмами госпитализировали в больницу.

В тот же день назначили ряд экспертиз. Данный факт зарегистрирован по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

На место происшествия выезжали руководство Толебийского районного отдела полиции, прокуроры и следственно-оперативная группа. Видео об этом распространяется в Казнете.

Родственники погибшего водителя по факту ДТП написали заявление в отношении полицейских. Их заявление незамедлительно зарегистрировали. Управление собственной безопасности ДП Туркестанской области проводится служебное расследование.

В настоящее время проводятся всесторонние следственные действия по установлению причин и обстоятельств автоаварии. Ожидаются результаты экспертизы. По результатам заключения будет принято процессуальное решение.