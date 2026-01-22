Труд – важнейший элемент ресоциализации

Статьи,Общество
0
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Юристы, занимающиеся проблемами пенитенциарной системы, нередко сравнивают ее работу с вращающейся дверью: освободился, выпил, украл – снова в тюрьму. По данным МВД РК, рецидив достигает 70%. Изменить ситуацию призвана социальная реинтеграция – трудоустройство осужденных с выплатой им стабильного заработка. Для каждого, кто оказался за колючей проволокой, это шанс начать жизнь с чистого листа.

фото из архива «КП»

На востоке страны социальный предприниматель Алексей Кирюхов пятый год развивает бизнес на базе двух учреждений уголовно-исполнительной системы – № 16 и 22. В мастерской по дереву осуж­денные осваивают ремесло, выполняют заказы, получают минимальную заработную плату.

Минувшим летом на региональной выставке Алексей представил изготовленный заключенными игровой уголок для дошколят. В комплект входили шанырак, дастархан, наборы миниатюрных пиал, блюдечек... Идеальный вариант для педагогов, чтобы ознакомить малышей с элементами казахской культуры.

Уголок сразу привлек внимание руководителей детских садов и центров дополнительного образования, директоров школ, психологов. Другой необычный набор, сделанный заключенными, получил название Valeo. Сам проект – авторская разработка усть-каменогорской Валеологической специализированной школы. А вот в жизнь его воплотили в мас­терской «за колючкой».

По сути, это конструктор, включающий 2,5 тыс. различных элементов, причем каждый вырезан и выточен из дерева поштучно. И вырезан с таким расчетом, чтобы быть удобным, безопасным для детских рук, будить фантазию и творчество.

– В валеоцентре подобный набор используют уже в течение семи лет, – рассказал Алексей Кирюхов. – Он помогает развивать мелкую моторику рук у воспитанников дошкольного звена и в начальных классах, применяется в заданиях, где требуются внимательность, усидчивость, воображение. Мы сделали комп­лект специально для школы – детского сада «Страна чудес», где работают с особенными детьми. Заключенные трудились над ним с настроением, с добрым сердцем.

Интересным опытом ресоциа­лизации поделился глава компании «Kenguru Kazakhstan» Даниил Рамин. В ТОО разработали дизайн и документацию на малые архитектурные формы, а изготовили их осужденные. В колонии № 30 сделали почти полсотни уличных скамеек, в колониях № 13 и 16 – беседки, вазоны, урны. Причем все работы – от начальной стадии сварки до покраски и финальной сборки – заключенные выполнили самостоятельно. Уличные конструкции стали украшением двух обновленных аллей в центре города.

– В 2025 году мы выполнили проект по ресоциализации как пилотный, а дальше в течение трех лет он запланирован по линии Министерства внутренних дел, – рассказал предприниматель. – Мы хотим показать, что осужденные могут делать хорошие вещи. Человек, попавший в места лишения свободы, может приобрести квалификацию, работать, ему будут выплачивать зарплату. Почему бы не создать такие аутентичные зоны в других городах Казахстана? При этом идет экономия бюджетных средств, деньги можно направить на другие коммунальные нужды.

По данным областного департамента уголовно-исполнительной системы, на сегодня оплачиваемым трудом обеспечено 62% осужденных. Вместе с тем в колониях по-прежнему простаивают значительные производственные площади. Они ждут прихода инициативного бизнеса. В соответствии с законодательством для глав компаний, трудоустраивающих заключенных на территории тюрем, предусмотрены статус социального предпринимателя и, соответственно, господдержка в виде грантов, субсидий, налоговых льгот.

«Труд – важнейший элемент ресоциализации, – отметили в ДУИС. – Осужденные приобретают полезные навыки, учатся дисциплине и ответственности. Это помогает найти работу после освобождения и влиться в общество».

По словам члена Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел, правозащитника, доктора юридических наук Куата Рахимбердина, в современных условиях для исправления осужденных труд должен быть творческим, направленным на развитие личности, учитывающим мировой опыт. Для этого как минимум необходимо техническое перевооружение республиканского гос­предприятия «Еңбек-Өскемен».

– В Италии государство предложило бизнесу выгодную прог­рамму, и инвесторы разместили свои предприятия не в странах Юго-Восточной Азии, а в тюрьмах, – дал комментарий экс­перт. – Поставили современное оборудование, обучили персонал тюрем и осужденных. И стали производить одежду, аксессуары всемирно известных брендов. Я сам видел сумки стоимостью 5–10 тысяч евро, изготовленные осужденными. Более того, когда истекает срок заключения, компания принимает их на работу уже на свободе. Люди могут начать жизнь с чистого листа.

#осужденные #трудоустройство #социальная реинтеграция

Популярное

Все
В ОСА – новый президент
О доверии и понимании
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Усилили тренерский штаб
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Пространство открытого и ответственного диалога
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

О доверии и понимании
Важнейший фактор национального единства
Новый этап политической модернизации
Национальная цифровая экосистема: комплексное взаимодействи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]