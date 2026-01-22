На востоке страны социальный предприниматель Алексей Кирюхов пятый год развивает бизнес на базе двух учреждений уголовно-исполнительной системы – № 16 и 22. В мастерской по дереву осуж­денные осваивают ремесло, выполняют заказы, получают минимальную заработную плату.

Минувшим летом на региональной выставке Алексей представил изготовленный заключенными игровой уголок для дошколят. В комплект входили шанырак, дастархан, наборы миниатюрных пиал, блюдечек... Идеальный вариант для педагогов, чтобы ознакомить малышей с элементами казахской культуры.

Уголок сразу привлек внимание руководителей детских садов и центров дополнительного образования, директоров школ, психологов. Другой необычный набор, сделанный заключенными, получил название Valeo. Сам проект – авторская разработка усть-каменогорской Валеологической специализированной школы. А вот в жизнь его воплотили в мас­терской «за колючкой».

По сути, это конструктор, включающий 2,5 тыс. различных элементов, причем каждый вырезан и выточен из дерева поштучно. И вырезан с таким расчетом, чтобы быть удобным, безопасным для детских рук, будить фантазию и творчество.

– В валеоцентре подобный набор используют уже в течение семи лет, – рассказал Алексей Кирюхов. – Он помогает развивать мелкую моторику рук у воспитанников дошкольного звена и в начальных классах, применяется в заданиях, где требуются внимательность, усидчивость, воображение. Мы сделали комп­лект специально для школы – детского сада «Страна чудес», где работают с особенными детьми. Заключенные трудились над ним с настроением, с добрым сердцем.

Интересным опытом ресоциа­лизации поделился глава компании «Kenguru Kazakhstan» Даниил Рамин. В ТОО разработали дизайн и документацию на малые архитектурные формы, а изготовили их осужденные. В колонии № 30 сделали почти полсотни уличных скамеек, в колониях № 13 и 16 – беседки, вазоны, урны. Причем все работы – от начальной стадии сварки до покраски и финальной сборки – заключенные выполнили самостоятельно. Уличные конструкции стали украшением двух обновленных аллей в центре города.

– В 2025 году мы выполнили проект по ресоциализации как пилотный, а дальше в течение трех лет он запланирован по линии Министерства внутренних дел, – рассказал предприниматель. – Мы хотим показать, что осужденные могут делать хорошие вещи. Человек, попавший в места лишения свободы, может приобрести квалификацию, работать, ему будут выплачивать зарплату. Почему бы не создать такие аутентичные зоны в других городах Казахстана? При этом идет экономия бюджетных средств, деньги можно направить на другие коммунальные нужды.

По данным областного департамента уголовно-исполнительной системы, на сегодня оплачиваемым трудом обеспечено 62% осужденных. Вместе с тем в колониях по-прежнему простаивают значительные производственные площади. Они ждут прихода инициативного бизнеса. В соответствии с законодательством для глав компаний, трудоустраивающих заключенных на территории тюрем, предусмотрены статус социального предпринимателя и, соответственно, господдержка в виде грантов, субсидий, налоговых льгот.

«Труд – важнейший элемент ресоциализации, – отметили в ДУИС. – Осужденные приобретают полезные навыки, учатся дисциплине и ответственности. Это помогает найти работу после освобождения и влиться в общество».

По словам члена Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел, правозащитника, доктора юридических наук Куата Рахимбердина, в современных условиях для исправления осужденных труд должен быть творческим, направленным на развитие личности, учитывающим мировой опыт. Для этого как минимум необходимо техническое перевооружение республиканского гос­предприятия «Еңбек-Өскемен».

– В Италии государство предложило бизнесу выгодную прог­рамму, и инвесторы разместили свои предприятия не в странах Юго-Восточной Азии, а в тюрьмах, – дал комментарий экс­перт. – Поставили современное оборудование, обучили персонал тюрем и осужденных. И стали производить одежду, аксессуары всемирно известных брендов. Я сам видел сумки стоимостью 5–10 тысяч евро, изготовленные осужденными. Более того, когда истекает срок заключения, компания принимает их на работу уже на свободе. Люди могут начать жизнь с чистого листа.