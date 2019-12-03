Труп трехлетней девочки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Сатпаеве. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает Kazpravda.kz
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"27 ноября около 15:00 часов в дежурную часть Сатпаевского отдела полиции позвонил 43-летний житель города, который сообщил, что в его квартире с ножевым ранением находится труп трехлетней девочки. По результатам выезда на место происшествия следственно-оперативной группы факт подтвердился", – говорится в сообщении.
По данным полиции, на момент обнаружения трупа в квартире находились 34-летняя хозяйка жилплощади, а также звонивший в полицию ее 43-летний сожитель, находившийся в алкогольном опьянении.
"В ходе расследования в отношении 34-летней хозяйки квартиры избрана мера пресечения в виде ареста. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.99 ч.2 УК, в рамках которого будут выяснятся все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы", – подчеркнули в ведомстве.