Вчера в Астане прошли первые поединки в рамках плей-офф розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису между мужскими национальными коман­дами Казахстана и Монако.

фото Андрея Ударцева

Первым на корт вышел лидер нашей сборной и 10-я ракетка планеты Александр Бублик, которому противостоял Уго Нис, находящийся на 1163-м месте мирового рейтинга в одиночном разряде, но зато входящий в топ-30 в парном. Игра получилась несколько односторонней и завершилась победой Александра – 6:0, 6:3. Разница в классе была заметной, и, всухую выиграв первый сет, Бублик, можно сказать, гостеприимно дал заработать нашему гостю несколько геймов во втором. В целом же поединок оказался весьма скоротечным по теннис­ным меркам – 1 час и 2 минуты.

После победы казахстанец устроил небольшое шоу для зрителей, которые почти до отказа заполнили трибуны Национального теннисного центра. Он забросил теннисные мячи в качестве сувениров на те трибуны, которые больше всего устраивали шумовую поддержку. А потом начался второй поединок между нашим Александром Шевченко и монегаском Валентином Вашеро, о котором мы расскажем позже.

Кстати, накануне, в рамках церемонии жеребьевки, ­прошла неформальная встреча, где соперники тепло приветствовали друг друга. Особым акцентом стало знакомство гостей с ­казахской культурой. Были организованы национальные игры – асық ату и ләңгі, и каждый смог не просто понаблюдать, а стать участником мини-турниров.

Кульминацией мероприятия стало участие Александра Буб­лика в одном из самых душевных казахских обрядов – тұсау кесу. Его проводят, когда ребенку исполняется год: малышу разрезают специальные путы, что символизирует начало самостоятельного пути, уверенные шаги и благополучное будущее. По обычаю, право разрезать путы доверяют человеку, чья жизненная дорога считается достойным примером, а личные качества – такими, которые желают передать ребенку.