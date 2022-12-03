Целый склад рогов сайги и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)

Около 500 рогов сайги и неизвестные породы камней нашли полицейские в ходе обыска дома жителя Алматы, передает Kazpravda со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

Спецоперацию полицейские провели в микрорайоне Заря Востока, в Алатауском районе мегаполиса.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью проверили оперативную информацию о том, что местный житель хранит и сбывает рога сайги, занесенной в Красную книгу.

В ходе обыска дома подозреваемого в подсобном помещении обнаружили и изъяли 462 рога сайги, а также камни неизвестных пород.

Начато расследование по статье за незаконное обращение с редкими и находящимися, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных.

Обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации буду установлены в ходе следствия.