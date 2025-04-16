Сколько ветеранов ВОВ проживает в Казахстане

День Победы
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Дана Аменова
корреспондент

По данным Минтруда, 111 ветеранов ВОВ встретят 80-летие Великой Победы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 апреля текущего года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, сообщает Kazpravda.kz  

Из них 111 ветеранов ВОВ, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ.

С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 4,3 млрд тенге.

В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге.

Ежемесячное спецпособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

1) ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге);

2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

- лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (в 2025 году – 29 687 тенге);

- лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

3) ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

- участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

- военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (в 2025 году – 18 874 тенге);

4) труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2025 году – 8 376 тенге).

#победа #ветераны #ВОВ

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