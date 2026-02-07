Проект новой Конституции – документ исторического масштаба и стратегического значения. Это не просто обновленный свод правовых норм, а целостное видение будущего страны, осмыс­ленный ответ на вызовы XXI века.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По своей сути проект Конституции становится дорожной картой национального развития, в центре которой – человек, его знания, достоинство и созидательный потенциал. Анализ проекта нового Основного закона и сопоставление с действующей редакцией позволяют выделить концептуальные отличия.

Первое – человекоцентричность. Уже в ст. 1 человек, его жизнь, права и свободы провозглашаются высшей ценностью государства. Это положение задает ­гуманистический вектор всему тексту Основного закона. Принципиально новым является закрепление в ст. 3 (п. 2) развития человеческого капитала в качестве стратегического направления деятельности государства. Тем самым человек рассматривается не как объект социальной поддержки, а как активный субъект развития, носитель знаний, ценностей и ответственности за будущее страны.

Второе – ценностный поворот: впервые в преамбуле четко закреп­лены ценностные ориентиры, связанные с культурой и образованием, наукой и инновациями. Это не формальное дополнение, а принципиальная оценка источников устойчивого развития страны. Именно культура, образование, наука и инновации формируют человеческий капитал – главный стратегический ресурс государства в эпоху экономики знаний и стремительных технологических изменений. Они определяют конкурентоспособность страны, ее способность адаптироваться к глобальным вызовам и формировать собственную повестку развития.

С высоты своего многолетнего опыта работы в системе образования могу утверждать, что именно образование и культура являются фундаментом национальной идентичности, социальной сплоченности и устойчивости общества. Через школу и университет формируются ценности гражданской ответственности, правосознания, уважения к многообразию, а культура сохраняет связь поколений, историческую память и духовные традиции народа. В конституционном измерении это означает признание человека носителем ценностей и созидательной энергии, а не пассивным получателем государственных услуг.

Третье отличие – системное закрепление в ст. 30 проекта права на образование и гарантии его качества. Статья говорит об обязательном бесплатном среднем образовании (п. 2), конкурсной основе получения бесплатного высшего образования в государственных вузах (п. 3), а также роли государственных образовательных стандартов в обеспечении единства и качества образовательного пространства (п. 4). Особое значение имеет закрепление светского характера системы образования (п. 5), что создает интеллектуально нейтральную и свободную среду для обучения, научного поиска и формирования критического мышления. Таким образом, образование в проекте Конституции рассматривается не как социальная сфера вторичного порядка, а как ключевой механизм формирования человеческого капитала и устойчивого развития страны.

Четвертое важное положение – свобода научного творчества и инновационное развитие. Современная экономика все больше опирается на знания, исследования и способность внедрять инновации. В этом контексте принципиальное значение имеет ст. 23 проекта, гарантирующая свободу научного, технического и художественного творчества (п. 1). Не менее важным является положение о защите интеллектуальной собственности, создающее правовую основу для коммерциализации научных разработок, развития стартапов и малых инновационных предприятий. Университеты тем самым закрепляются в роли не только образовательных центров, но и ­генераторов новых идей, технологий и решений для экономики.

Подчеркивая приоритет науки и инноваций, проект Конституции возлагает на государство ответственность за создание условий для академической свободы, научного творчества, интеграции образования, науки и производства. Тем самым закладываются основы технологического суверенитета, рос­та производительности труда и укрепления позиций Казахстана в международном научно-образовательном пространстве.

Предлагаемый документ закреп­ляет также в ст. 21 информационную открытость и академическую свободу, без чего немыслимо формирование критически мыслящих, ответственных личностей. Кроме того, впервые на уровень базовых ценностных ориентиров выводится понятие экологической ответственности. Уже в преамбуле подчеркивается осознание народом Казах­стана ответственности за сохранение окружающей среды. Дальнейшее развитие этот принцип получает в ст. 34, закрепляющей обязанность бережного отношения к природе. Экология рассматривается не как вспомогательное направление, а как неотъемлемая часть устойчивого развития, качества жизни и ответственности перед будущими поколениями.

В логике новой Конституции перед университетским сообществом стоит задача стать региональными и национальными центрами знаний, технологий и инноваций. Это в свою очередь предполагает усиление научно-исследовательской и инновационной деятельности, внед­рение современных педагогических технологий, развитие партнерства с реальным сектором экономики, воспитание у студентов гражданской ответственности, созидательного патриотизма, экологической и культурной осознанности.

Проект новой Конституции страны – это акт национального доверия к разуму, знаниям и созидательной энергии народа. Наше профессиональное и гражданское мнение сегодня особенно важно ради будущих поколений и ради Казахстана, ориентированного на справедливость, знания и устойчивое развитие.