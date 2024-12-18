Ценности прописных истин

Данное мероприятие было организовано городским департаментом полиции совместно со столичным управлением образования, другими государственными органами и НПО при Межведомственном штабе по противодействию нар­копреступности и наркобизнесу. В диктанте приняли участие учащиеся 8-х и 11-х классов всех школ города, а также студенты 1–2-х курсов колледжей и высших учебных заведений.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности ДП города Астаны Алии Кибаткызы, подобные профилактические мероприятия сотрудники полиции проводят на постоянной основе. С начала текущего года теме борьбы с незаконным оборотом наркотиков правоохранители посвятили около 500 лекций, семинаров, «круглых столов» и спортивных соревнований. Но вот антинаркотический диктант, аналогов которому пока не было ни в столице, ни во всей республике, проводится впервые. Впрочем, от привычного формата диктанта организаторы решили отойти. Скорее, это была доверительная беседа, в ходе которой учащиеся и студенты могли задать интересующие их вопросы своим педагогам, взявшим на себя роль дикторов, и сотрудникам полиции.

Правоохранители не скрывают: молодые люди с осторожностью выходят на открытый диалог, порой таятся, предпочитая скрывать свои проблемы от окружающих, и проведение подобных мероприятий позволяет подростку преодолеть барьеры молчания.

– Главная цель диктанта в том, чтобы призвать школьников и студентов к здоровому образу жизни, а также дать им возможность свои­ми руками прописать простые истины о последствиях употребления психоактивных веществ и уголовной ответственности за совершение наркопрес­туплений. Не зря же говорят: «Думай на бумаге». Переписанный текст отчетливо закрепляется в памяти молодых людей, – отметила Алия Кибаткызы.

По ее словам, диктантом были охвачены около 300 тыс. школьников и студентов образовательных учреждений столицы. Понаб­людать за ходом мероприятия журналисты могли в аудиториях Казахского агротехнического исследовательского университета им. Сакена Сейфуллина и в кабинетах расположенной рядом средней школы № 101.

Текст для диктанта на ­казахском и русском языках был ­составлен столичным департаментом поли­ции и откорректирован специа­листами-филологами в управлении образования. В его ­основе – научные сведения о последствиях употребления наркотиков, включающих в себя формирование зависимости и постепенное разрушение психики, а также об уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

Также Алия Кибаткызы рассказала, что в республике проводится большая работа по выполнению Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы.

– Его пункты предусматривают участие всех государственных органов, к примеру, органов образования, здравоохранения и культуры, и неправительственного сектора в общей борьбе с наркопреступностью. В столице создан Межведомственный штаб, куда входят все госорганы и НПО. Он проводит колоссальную работу по профилактике наркомании. Подрастающее поколение сейчас наиболее уязвимо. В силу не сформировавшегося до конца сознания молодые люди зачастую не могут отказаться, когда им предлагают попробовать наркотические вещества. Работу с подростками мы проводим в формате интерактивных лекций, активно взаимодействуем с ними, показываем различные видеоролики, делимся своим опытом, общаемся на равных. Это располагает к открытости, и дети не стесняются задавать волнующие их вопросы. Мы оставляем наши анонимные телефоны доверия, чтобы каждый знал, куда он может обратиться, если у него появится какая-либо проблема, связанная с незаконным оборотом наркотиков, – подчерк­нула Алия Кибаткызы.

Важным шагом в общей борьбе с наркопреступностью стал интегрированный в приложение Smart Astana сервис «Нет наркотикам!» Разработанный по инициативе департамента полиции, он позволяет жителям столицы участвовать в предупреждении наркопреступлений.

По словам Алии Кибаткызы, граждане, обнаружившие подозрительные граффити, могут заснять их, указать свои данные и загрузить информацию в приложение. Если подтверждается, что данный рисунок связан с рекламой и распространением наркотиков, на место выезжают участковый и работники коммунальных служб, которые закрашивают граффити, после чего сотрудники департамен­та полиции берутся за блокировку наркосайта.

– С начала текущего года сотрудники полиции заблокировали 224 сайта, через которые велось распространение психоактивных веществ. В противодействии нар­копреступности нам не обойтись без консолидации общества, без активного участия неравнодушных граждан, которые на постоянной основе сообщают нам информацию о подозрительных рисунках. На каждый такой сигнал мы можем среагировать оперативно. Поэтому всегда говорим: не нужно стоять и фотографировать каждое действие закладчика, нужно сразу звонить в 102 или на анонимные телефоны доверия в целях оперативного реагирования, – сказала Алия Кибаткызы.

По ее мнению, сегодняшняя молодежь несколько иначе воспринимает окружающий мир, особенно когда дело касается жизненных проблем. Поэтому сотрудники полиции стараются все свои мероприятия проводить в предельно доступном для молодых людей формате. К примеру, для будущих журналистов департамент полиции организовал конкурс видеороликов. В каждом кадре студенты демонстрировали свое понимание проблемы наркомании и делились возможными путями ее решения.

Не остались без дела и молодые художники: им было предложено принять участие в конкурсе рисунков. Проект столичных правоохранителей был поддержан их коллегами из областных департаментов, и на следующий год конкурс планируется сделать республиканским. Противодействию наркопреступности была посвящена и театральная постановка, не имеющая аналогов в стране. На сцене в художественной форме были показаны реальные истории молодых людей, раскрывающие всю глубину проблемы наркотической зависимости.

– Думаю, идею с диктантом подхватят другие регионы. Это довольно креативно. Особеннос­ти нашей деятельности будут регулярно видоизменяться, что позволит улучшить проводимую нами профилактическую работу, – резюмировала Алия Кибаткызы.