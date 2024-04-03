Ценные рукописи и книги хранили на чердаках жители Кызылординской области

Ученые Национального центра рукописей и редких книг в ходе командировки в Кызылординскую область обнаружили ценные рукописи и редкие книги, охватывающие период XVIII-XX веков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Среди 24 работ - рукописи о шариате, написанные в конце XVIII века, книги Ахмета Яссауи «Дивани хикмет», вышедшие в Казанском издательстве в 1904 и 1912 годах.

Ученым также удалось найти Коран и комментарий к нему на тюркском языке, «Джами ар-Румуз», изданный в Египте в 1909-1910 годах «Бадай аль-Санаи фи Тайраб аль-Шараи» («Дивные искусства в упорядочении пути»), шестой том книги «Шарх Канз ад Дакаик», датированный 1898 годом, сборник «Канз ад Дакаик» (Сокровище точности), мудрость Суфи Аллаяра, изданную в Ташкенте и книги «Нұр әл ғашықин» (Суфизм). Все работы были переданы в фонд Национального центра.

Специалисты также пополнили коллекцию работой «Хафтияк Шариф», изданной в Казани литографской печати, книгой по фикху, «Гияс аль-луга» (словарь).

«Все уникальные работы хранились в сундуках, на чердаках жителей региона. Они плохо сохранились и нуждаются в реставрации. Сейчас проводится дезинфекция и дезинсекция документов в реставрационно-консервационной лаборатории. Затем мы начнем реставрацию и запустим процесс изготовления копий», - поделилась планами руководитель отдела научно-исследовательской организации Национального центра Камшат Паримбекова.

Делегация посетила государственные библиотеки, музеи и архивные учреждения. Специалисты центра продолжат поиск и исследование национального наследия, хранящегося у частных лиц.