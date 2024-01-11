Центр итальянско-казахстанской культуры по креативной индустрии откроют в Казахстане

Международное сотрудничество, Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Об этом стало известно в ходе встречи министра культуры и информации Аиды Балаевой с послом Италии в РК Марко Альберти, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

По информации ведомства, в ходе встречи Аида Балаева подчеркнула, что Казахстан уделяет особую значимость развитию сотрудничества в сфере культуры и искусства с европейскими странами.

«Италия является одним из ключевых центров мирового искусства с многовековой историей. Взаимное культурное обогащение оказывает большое влияние на сближение наших стран. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах музейного дела, музыкального образования, гастрольной деятельности, реставрации музейных экспонатов, повышения квалификации музейных работников. Также нам важно взаимодействие вузов двух стран в получении лучшего образования творческого направления», — сказала министр.

В свою очередь Марко Альберти отметил, что в 2023 году в Алматы был открыт итальянский культурный центр, первый в регионе Центральной Азии и Кавказа Институт культуры.

«Основная миссия Института культуры состоит в популяризации итальянского языка и культуры, привлечении внимания к новым творческим талантам. В этой связи особый интерес у нас вызывает сотрудничество с университетами Казахстана. В 2024 году мы планируем открыть в Казахстане центр итальянско-казахстанской культуры по креативной индустрии», — сказал Посол.

Участники встречи отметили, что зарубежная публика проявляет большой интерес к казахской культуре.

«Важным событием для Казахстана станет участие в масштабном мероприятии «Венецианском биеннале – 2024». В рамках национального павильона наряду с выставкой работ наших художников мы проведем мастер-классы в сфере искусства. Данная культурная площадка даст возможность лучше ознакомиться с историко-культурным наследием страны через творчество и искусство казахстанских мастеров и талантов», — выразила уверенность министр.

В министерстве добавили, что в ходе мероприятия стороны обсудили возможности сотрудничества в образовательной сфере, медиасфере.

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