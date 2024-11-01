Центр качества и инноваций намерена открыть Polpharma в Казахстане

Международное сотрудничество , Здравоохранение
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Там будут располагаться новые лаборатории по контролю качества, испытательные и микологические лаборатории, а также проводиться исследования по разработке новейших продуктов

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с председателем Наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Polpharma Group является крупнейшей фармацевтической компанией на казахстанском и польском рынках, отметили в кабмине.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию текущих фармацевтических проектов и о намерении компании открыть Центр качества и инноваций, включающий Научно-исследовательский испытательный центр и лабораторный комплекс, где будут располагаться новые лаборатории по контролю качества, испытательные и микологические лаборатории, а также проводиться исследования по разработке новейших продуктов.

В заключение встречи Роман Скляр заверил, что Правительство Казахстана придает большое значение сотрудничеству с компанией Polpharma Group и готово к дальнейшему взаимодействию.

#переговоры #Скляр #Polpharma

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