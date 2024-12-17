Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters

В мире
125
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По словам источников агентства Reuters, основное хранилище банка, в которое не смогли проникнуть мародеры, ранее было проинспектировано представителями захвативших власть группировок

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Золотой резерв Центробанка (ЦБ) Сирии не уменьшился с 2011 года и составляет около 26 тонн золота общей стоимостью $2,2 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По их словам, основное хранилище ЦБ страны, в которое не смогли проникнуть мародеры, на прошлой неделе было проинспектировано представителями группировок, захвативших власть в Сирии. При этом, как утверждают собеседники агентства, сирийский ЦБ располагает крайне небольшими объемами наличной валюты. По словам одного из источников, речь идет о $200 млн, другой заявил, что эта цифра может составлять «несколько сот миллионов». Примерно в ту же сумму в пересчете на доллары оцениваются резервы банка, хранящиеся в сирийских фунтах.

По данным Международного валютного фонда, в последний раз получавшего статистические данные от ЦБ Сирии в 2010 году, тогда его валютные запасы составляли около $14 млрд. Как заявили источники Reuters, хранившаяся в наличных часть валютных резервов банка была в значительной мере исчерпана за годы гражданской войны в стране.

Новое руководство ЦБ Сирии и представители удерживающих власть группировок не ответили на просьбу Reuters подтвердить или опровергнуть эти цифры. Ранее британское агентство, также ссылаясь на источники, утверждало, что бывший президент Сирии Башар Асад успел вывезти из Сирии сотни миллионов долларов наличными.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил покинули город. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну после внутрисирийских переговоров. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. 

Накануне Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии.

 

 

#золото #Сирия #ЦБ

Популярное

Все
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод
Военнослужащий Вооруженных сил вернулся с победой из Москвы
Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters
В Нацгвардии МВД стартовал фотоконкурс «Семья в погонах»
ИИ на страже морально-психологического климата в войсках правопорядка
В Алматы министр обороны наградил именитых спортсменов ЦСКА
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
17-летний казахстанец стал победителем в престижном теннисном турнире в США
В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов
Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивн…
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]