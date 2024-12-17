Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters

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Золотой резерв Центробанка (ЦБ) Сирии не уменьшился с 2011 года и составляет около 26 тонн золота общей стоимостью $2,2 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По их словам, основное хранилище ЦБ страны, в которое не смогли проникнуть мародеры, на прошлой неделе было проинспектировано представителями группировок, захвативших власть в Сирии. При этом, как утверждают собеседники агентства, сирийский ЦБ располагает крайне небольшими объемами наличной валюты. По словам одного из источников, речь идет о $200 млн, другой заявил, что эта цифра может составлять «несколько сот миллионов». Примерно в ту же сумму в пересчете на доллары оцениваются резервы банка, хранящиеся в сирийских фунтах.

По данным Международного валютного фонда, в последний раз получавшего статистические данные от ЦБ Сирии в 2010 году, тогда его валютные запасы составляли около $14 млрд. Как заявили источники Reuters, хранившаяся в наличных часть валютных резервов банка была в значительной мере исчерпана за годы гражданской войны в стране.

Новое руководство ЦБ Сирии и представители удерживающих власть группировок не ответили на просьбу Reuters подтвердить или опровергнуть эти цифры. Ранее британское агентство, также ссылаясь на источники, утверждало, что бывший президент Сирии Башар Асад успел вывезти из Сирии сотни миллионов долларов наличными.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил покинули город. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну после внутрисирийских переговоров. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

Накануне Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии.