Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии

Свергнутый президент Сирии заявил, что покинул страну лишь когда армия «сдала последние позиции» и «все госинституты были парализованы»

Фото: SANA/dpa/picture alliance

Свергнутый президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после бегства из страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Он сказал, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря, когда в столицу вошли повстанцы, и покинул страну лишь вечером того же дня, когда армия «сдала последние позиции», и «все госинституты были парализованы».

Заявление было опубликовано в телеграм-канале бывшего президента. В нем говорится, что из Дамаска он отправился в сирийскую провинцию Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим. При этом его отъезд из столицы осуществлялся «в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями».

Бывший президент утверждает, что «ни разу за время произошедших в Сирии событий» они не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны. И его эвакуация с базы Хмеймим произошла лишь после того, как стало понятно, что армия пала, а саму базу стали атаковать беспилотники.

Асад написал, что выпуск этого заявления был отложен по соображениям безопасности и пообещал представить детальное изложение событий, «когда позволят обстоятельства».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Асад никому не говорил о планах побега, а за несколько часов до него провел совещание, на котором сообщил военному руководству о скором приходе российской помощи.

Закончив работу, Асад сказал сотруднику президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт.