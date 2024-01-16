Центры обучения электронной торговле откроют во всех регионах Казахстана

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Казахстанских предпринимателей научат регистрироваться на маркетплейсах, продвигать свои товары и выстраивать логистику

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для оказания комплексной господдержки субъектам МСБ во всех областях страны будут открыты центры обучения электронной торговле. Они уже действуют в четырех западных регионах. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает Kazpravda.kz.

В центрах обучения электронной торговле казахстанских предпринимателей научат регистрироваться на маркетплейсах, продвигать свои товары, выстраивать логистику.

При наличии экспортного потенциала будут подключать инструменты QazTrade и KazakhExport: это поиск контрпартнера, возмещение транспортных затрат, включая страховые и финансовые меры и др.

Арман Шаккалиев отметил, что глобальный рынок электронной торговли растет опережающими темпами и данная сфера стала новым драйвером мирового экономического роста. Согласно прогнозам международных экспертов, к 2026 году мировой электронный рынок В2С составит $8,2 трлн. По оценкам, в 2022 году этот показатель уже составил $5,7 трлн.

«В Казахстане по итогам 2022 года доля электронной торговли достигла 12,5% или порядка 2 трлн тенге. Через Интернет в основном реализуются товары для дома, одежда, обувь, продукты питания, косметика и лекарственные препараты. Услуги в электронной торговле в 2022 году составили 1,2 трлн, из которых 50,3% пришлись на перевозку пассажиров», — озвучил данные министр.

За 11 месяцев 2023 года объем электронной торговли оценивается в сумму порядка 2,2 трлн тенге или 13% от розничного объема. Ожидается, что по итогам года доля электронной торговли достигнет 13,2%, добавил спикер.

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