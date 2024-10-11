Центры знаний и досуга

О том, что в столице впервые за долгое время появятся новые биб­лиотеки, представители Цент­ральной библиотечной системы Астаны сообщали в декабре прошлого года. На тот момент читательские потребности столичных жителей удовлетворяли 11 массовых, шесть детских и одна специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Их совокупный книжный фонд насчитывал 750 тыс. экземпляров.

По словам сотрудников ЦБС, именно богатый выбор литературы, позволяющий каждому читателю найти близкое ему произведение, обеспечивает стабильную популярность столичных библиотек среди горожан. Для ее поддержания книжный фонд регулярно обновляется и пополняется, что позволяет вывести своеобразную пропорцию: увеличение числа книг, поступающих в библиотеки, прямо влияет на увеличение числа читателей.

Это подчеркнул аким Астаны Женис Касымбек, опубликовавший в социальной сети Instagram пост, в котором рассказал об открытии новых библиотек: «Книжный фонд городской сети составляет почти 800 тысяч экземпляров. Так, например, количество книг, поступивших на сегодня в фонды библиотек, по сравнению с прошлым годом возросло на 30%, что заметно повлияло на рост читателей».

Увеличилось также число посещений и проведенных мероприятий образовательного и культурно-массового характера, которые способствуют модернизации библиотек, трансформируя их из обычных книгохранилищ в полноценные коворкинг-центры.

Напомним, что делегаты прошедшей в нынешнем году XIII Евразийской конференции академических библиотек высоко оценили усилия Казахстана в данном направлении, особо отметив опыт нашей страны в повсеместном внедрении цифровых технологий, качественно изменяющих методы организации библиотечного дела. Сегодня каждая библиотечная организация в стране активно участвует в выработке единой государственной политики в области культуры, самос­тоятельно формирует читательскую грамотность и всемерно способствует развитию интеллектуального потенциала общества.

Эти обстоятельства, а также неослабевающий читательский интерес к предос­тавляемой литературе остро поставили вопрос о необходимости расширения сети городских библиотек. Представители ЦБС информировали, что для охвата всей читательской аудитории в 2024 году планируется открытие новых помещений библиотек в жилых массивах по ул. А. Бокейхана, 25v, ул. Ж. Нажимеденова, 27, ул. Косшыгулулы, 8⁄2, и ул. Сыганак, 4. По словам Жениса Касымбека, их появление на карте города – вопрос первостепенной важности.

«Как вы знаете, очень важно приобщать детей с раннего возраста к чтению книг. Это не только повышает грамотность и расширяет словарный запас, но и способствует развитию кругозора. В городе за последние несколько лет не появлялись новые библиотеки. Централизованная биб­лиотечная система сос­тояла из 18 биб­лиотек. В текущем году мы откроем четыре библиотеки, две из них уже открыли. Они расположены по адресам: массовая библиотека – ул. Нажимеденова, 27, детская – ул. Бокейхана, 25v. Таким образом, библиотечная сеть города будет состоять из 22 библиотек, среди которых также есть библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», – отметил аким Астаны на своей странице в соцсети Instagram.

Сотрудники ЦБС отмечают, что новые библиотеки, открывшиеся и готовящиеся­ к открытию в этом году, являются пуб­личными и представляют собой центры развития и просвещения, позволяющие оперативно знакомить читателей с произведениями художественной литературы всех форм и жанров, а также предоставляющие комфортные залы для учебы, общения, творческого развития детей и подростков. Тем самым подчеркивается та роль библиотек, о которой говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Библиотека – это сокровищница памяти государства и нации. Библиотеки хранят ценные исторические источники и материалы. Поэтому библиотечное дело требует особого внимания».

Посетив детскую библиотеку по адресу: ул. Бокейхана, 25v, аким Астаны Женис Касымбек отметил, что ее открытие является важным вкладом в формирование читающей нации, о котором Президент не раз говорил в своих выступлениях.

«Сегодня посетил новую детскую биб­лиотеку. Данная библиотека общей площадью 340 квадратных метров рассчитана для обслуживания детей. Но пользоваться ее услугами также могут и взрослые. Книжный фонд библиотеки составляет порядка 3 тысяч новых книг. Глава государства отметил, что только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной: «...мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг», – написал аким на странице в Instagram.

По словам работников библиотеки, предоставляемую читателям литературу можно условно разделить на три категории: произведения отечественных авторов для старшего возраста, произведения для детей и сочинения зарубежных писателей. И спросом пользуются книги всех трех категорий.

А в соцсетях посетители новой биб­лиотеки уже спешат поделиться свои­ми впечатлениями. «Очень красиво и уютно», «Я очень рад, что развитию библиотек уделяется должное внимание», «Рост числа библиотек – светлое будущее нашей страны», «Надеюсь, с каждым днем у вас будет все больше и больше читателей, которые ищут ответы на интересующие их вопросы», «Книги – наше духовное богатство, и количество библиотек должно увеличиваться», – подобные комментарии под постом на официальной странице управления культуры Астаны появляются регулярно.

Столичные читатели оценили привлекательные дизайн-решения, использованные в оформлении здания библиотеки, ее удобное расположение, позволяющее обращаться за необходимой литературой жителям всех близлежащих домов, высокотехнологичное оборудование в читальных залах и организацию досуга посетителей, которым предложены настольные игры и различные тематические уголки.

Отмечалось также тематическое и жанровое многообразие книжного фонда, чью значительную часть составляют произ­ведения современных казахстанских и зарубежных авторов. Но и классика не осталась без внимания. Испытанные временем романы и повести, монументальные поэмы и лирические стихи, покорившие не одно сердце, все также ждут своих новых читателей.

Меломаны найдут немало интересного на полках, где представлены книги по истории казахской и мировой музыки, биографии известных композиторов, хрес­томатии и сборники текстов любимых песен. Те, кто интересуется изуче­нием иностранных языков, с удовольствием поработают со знаменитыми оксфордскими словарями и ознакомятся с изданными в оригинале произведениями зарубежных авторов, среди которых, к примеру, мало известные отечественным читателям работы видного словенского философа и культуролога Славоя Жижека. Вниманию самых маленьких посетителей предложены разнообразные комиксы и богато проиллюстрированные сочинения детских писателей.

Публичная библиотека, открывшаяся по адресу: ул. Нажимеденова, 27, своим внешним оформлением тоже притягивает взгляды прохожих. Фасад здания стилизован под корешки стоящих в ряд разноцветных книг. Для внутреннего оформления были использованы выдержки из произведений отечественных и зарубежных авторов, развешанные в виде плакатов по стенам и стеллажам библиотеки. Свое место нашлось на полках даже мягким игрушкам, которые уже успели полюбиться маленьким читателям. С продукцией современных казахстанских издательств соседствуют издания советского времени, в том чис­ле выпущенные в рамках знаменитой «макулатурной серии», которые выдавались участникам начавшейся в 1974 году кампании по сбору вторбумсырья.

Среди книг, за которыми читатели могут прийти в публичную библиотеку, – ставшая библиографической редкостью энциклопедия «Абай», редкие издания классиков отечественной литературы Олжаса Сулейменова и Бердибека Сокпакбаева, исторические произведения Ивана Лажечникова и Алексея Чапыгина, стихи Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Алексея Суркова, романы Димит­ра Димова и Джона Апдайка, рассказы Василия Шукшина и Льва Шейнина. Не уйдут из библиотеки разочарованными и поклонники манги – обилие японских комиксов на стеллажах обещает им прият­ное времяпрепровождение.

– Я очень рада, что в нашем городе появляются новые библиотеки. А ведь одно время говорили, что они уже отжили свое и с приходом Интернета в нашу повседневную жизнь люди совсем перестанут их посещать. Мне кажется, это совсем не так. И лучше всего об этом говорят не цифры, а лица читателей, когда они долго не могли найти книжку, которую так хотели прочитать, и внезапно обнаружили ее здесь, на библиотечных полках. Думаю, даже один такой счастливый случай способен кардинально изменить человека. Увы, далеко не все интересующие нас издания можно найти в свободной продаже, и вот здесь-то библиотека приходит нам на помощь. Если их число в Астане будет дальше увеличиваться, то этому можно только порадоваться, – отметила одна из читательниц по имени Алия.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, помимо строительства новых библиотек, в текущем году планируется модернизация четырех существующих. Как отмечают в ЦБС, такое решение поз­волит продолжить работу по созданию комфортной среды, способствующей творческому развитию читателей, которых, к слову, столичные библиотеки насчитывают свыше 83 тысяч.

«Библиотеки – не просто центры знаний, но и места проведения досуга», – резюмировал Женис Касымбек.