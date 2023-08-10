Цену льготного дизтоплива для уборочной кампании снизили в Казахстане

Сельское хозяйство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Подготовку к массовой уборочной кампании и процесс кормозаготовки обсудили на заседании оперативного штаба под председательством министра сельского хозяйства Казахстана Ербола Карашукеева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Фото: Kazpravda.kz

На сегодня фермеры убрали 910,3 тысячи га зерновых. При средней урожайности 13,8 ц/га намолочено 1,3 млн тонн зерна. Также собрано 1,6 тысячи тонн масличных культур, 293,7 тысячи тонн картофеля, 915,7 тысячи тонн овощей и 1,9 млн тонн бахчевых.

Уборочные работы ведутся в 9 областях страны, к массовому сбору урожая основные зерносеющие регионы приступят в третьей декаде августа.

В целом 46,7% (9,5 млн га) посевов находится в хорошем состоянии, 45% (9,2 млн га) в удовлетворительном, погибло менее 1% посевных (199 тысяч га), дали раскладку в Минсельхозе.

«Для уборочных работ аграриям выделено 426 тысяч тонн льготного дизтоплива. Первоначальная стоимость горючего, утвержденная Министерством энергетики, составляла 284 тысячи тенге за тонну с нефтеперерабатывающего завода. С учетом расходов операторов средняя цена для сельхозтоваропроизводителей по республике была 269 тенге/литр. Однако в ходе заседания представители Минэнерго сообщили, что с сегодняшнего дня цена на льготное дизтопливо будет снижена с учетом транспортных расходов до станции назначения. Предварительные расчеты показывают среднюю цену для аграриев 258-262 тенге/литр или ниже рыночной на 12%», – подчеркнули в ведомстве.

Между тем не во всех регионах определены операторы по отгрузке ГСМ, к примеру, в Улытауской области. Здесь под срывом поставка 120 тонн дизтоплива, запланированных по графику в июле.

Акимату поручено решить вопрос и совместно с Минэнерго обеспечить переброску июльских объемов на август и сентябрь.

#дизтопливо #сельское хозяйство #МСХ #цена #уборка урожая

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