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Церемония вручения дипломов выпускникам Медицинского университета Астана прошла в Нур-Султане

Заместитель Премьер - министра РК Ералы Тугжанов принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Медицинского университета Астана, которое прошло в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера».

Обращаясь к выпускникам, он отметил ряд достижений страны в сфере здравоохранения и образования, а также участие студентов университета в борьбе с пандемией.

«Я знаю, сколько усердия вы применили, чтобы получить красный диплом. В медуниверситетах учиться сложно. В период, когда вся страна противостояла пандемии COVID-19, вы, несмотря на молодость, встали в ряды своих старших коллег на борьбу с вирусом. Я рад, что у вас хватило сил быть активными, творческими, позитивными и успешно закончить учебу», - сказал он.

Роль университета в развитии системы здравоохранения также отметил Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник. «Я уверен, что успешное развитие университета будет и дальше способствовать росту человеческого капитала страны и позволит вывести отечественное здравоохранение на мировой уровень, чтобы противостоять всем вызовам современности», - сказал Вячеслав Дудник.

Теплые слова напутствия также в адрес выпускников сказал аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов. «Каждый год медицинские учреждения столицы оборудуются современной диагностической техникой, мы принимаем все меры, чтобы каждому жителю столицы жилось и работалось комфортно. В столице успешно функционируют более 21 тысячи медицинских организаций, в которой трудятся более 5000 врачей. Я рад, что каждый четвертый студент одного из лучших медицинских ВУЗов страны останется в городе Нур-Султан, уверен, что вы станете гордостью не только столицы, но и всего Казахстана».

В свою очередь Председатель Правления – Ректор МУА Камалжан Надыров в своей поздравительной речи подчеркнул, что церемония вручения дипломов представляет собой важное событие не только для университета, но и для всей республики.

«Сегодняшний день - это торжество всей системы высшего образования. Сфера здравоохранения пополняется новыми молодыми кадрами, способными внедрять свой креативный и современный подход во имя здоровья нации. Помните, диплом еще не гарантия успеха. Вы приступаете к работе в непростое, но весьма интересное время. Мир становится более глобальным, стираются границы, с огромной скоростью внедряются новые технологии диагностики лечения, поэтому важно всегда оставаться востребованным и следовать принципу – образование не на всю жизнь, а через всю жизнь! Берегите честь мундира, сохраняйте белизну ваших халатов!» - обратился он к выпускникам. 

Дипломы получили выпускники интернатуры по специальностям "Общая медицина", "Стоматология" и бакалавриата - по специальностям "Общая медицина", "Стоматология", "Фармация", "Общественное здравоохранение", "Сестринское дело" и иностранные студенты по специальностям "Общая медицина", "Стоматология".

За годы существования, с 1964 года было выпущено более 26 тыс. студентов.

Стоит отметить, что медуниверситет представлен 64-мя кафедрами, двумя научно-исследовательскими институтами, 17-ю лабораториями. В рамках академической мобильности студентам и преподавателям доступны лучшие вузы и клиники мира.

Медицинский университет Астана входит в топ 10 лучших ВУЗов  страны и по внешним оценкам качества образования имеет высокий рейтинг востребованности как в Казахстане, так и далеко за его пределами. Академическими партнёрами ВУЗа являются ведущие университеты США, Сингапура, Европы, России и других стран. В университете трудятся более полутора тысяч человек и обучаются порядка 10 000 студентов, среди них представители 20-ти стран ближнего и дальнего зарубежья.

Более трехсот студентов ВУЗа были волонтерами и трудились в красных зонах стационаров, на станциях скорой помощи в самых больших местах скопления граждан - в аэропортах и вокзалах.

При этом, 20 студентов ВУЗа, особо отличившиеся в борьбе с пандемией, награждены государственной медалью «Халықалғысы», учрежденной Указом Президента нашей страны.

Поздравить студентов пришли политические деятели страны, представители Парламента РК, руководители Министерства здравоохранения, Министерства высшего образования и науки, аким столицы, ректоры медвузов и главные врачи лечебных учреждений.

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