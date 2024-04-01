Цифровизацию спецуслуг внедряют в Карагандинской области

Цифровизация, Общество
423
Дана Аменова
Корреспондент

Более 2,2 тыс. получателей спецсоцуслуг вовлечены в пилотный проект по цифровизации процессов их оказания в регионе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтруда

В Карагандинской области в пилотном режиме проводится цифровизация рабочих процессов на базе 10 центров оказания специальных услуг стационарного типа. В рамках проекта проведена оцифровка медицинских карт 2 258 получателей спецсоцуслуг и автоматизированы многие рабочие процессы.

Между Минтруда, Минздравом и акиматом Карагандинской области заключен меморандум о сотрудничестве по трансформации деятельности центров оказания специальных социальных услуг. На сегодня 358 сотрудников из 10 центров региона подключены к информационной системе «Социум».

В ней в электронном формате осуществляется ведение 2 258 получателей спецсоцуслуг, начиная от их регистрации и первичного осмотра, заканчивая оказанными услугами и полученными лекарствами.

«Пилотный проект предоставляет инструменты для более точного управления рисками в системе оказания специальных социальных услуг. Цифровизация способствует повышению качества оказываемых услуг и уровня удовлетворенности получателей. Одним из ключевых достижений этого проекта будет обеспечение адресности», – рассказал директор департамента социальных услуг МТСЗН РК Сырым Наси.

Цифровизация деятельности центров позволит автоматически отслеживать и документировать выполнение всех процедур, стандартов и требований в сфере оказания социальных услуг. Это будет способствовать строгому соблюдению национального законодательства, а также прозрачности и повышению эффективности расходования бюджетных средств.

В данное время достигнуты следующие результаты: сокращено время заполнения документации; вся документация переведена в электронный формат; обеспечен персонифицированный учет лекарственных средств и контроль исполнения индивидуальной программы реабилитации, осуществляется электронное назначение на первичную медико-санитарную помощь и в стационары области.

#Карагандинская область #цифровизация #Минтруда #внедрение #спецуслуги

Популярное

Все
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Перепись архаров началась в Казахстане
Токаев: Казахстан будет делать все возможное для успешного развития сотрудничества с КНР
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Воспитанникам детсадов не выплачивали компенсации за питание в Акмолинской области
Для ликвидации паводков в Актюбинскую область направили силы ДЧС Мангистау и военных
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Опасные игры: 20 человек наказали за кокпар на трассе в Алматинской области
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Средние зарплаты в малом бизнесе РК впервые превысили 300 тыс. тенге
Премьер поручил выделить 200 тысяч тонн семян нуждающимся фермерам
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Каннабис легализовали в Германии
Незаконную госзакупку почти на 75 млн тенге предотвратили в…
Казахтелеком и Air Astana наказаны за утечку персональных д…
Собаке – собачья смерть?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]