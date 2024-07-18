Финансировать строительство железной дороги будут цифровыми тенге

Стартовал пилотный проект по использованию цифрового тенге для маркировки расходования средств бюджета, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Нацбанка, технология программируемости цифрового тенге проходит тестирование в рамках проекта, финансируемого из средств Национального фонда.

Нацбанк сообщил об успешном запуске пилотного проекта по использованию платформы цифрового тенге из средств Национального фонда.

В рамках второго этапа внедрения национальной цифровой валюты, программируемые цифровые тенге направляются на строительство участка железной дороги «Достык - Мойынты».

Технология программируемости цифрового тенге позволяет владельцу денег самостоятельно обеспечить их контроль и эффективное расходование.

«В ходе пилотного запуска на платформе цифрового тенге произведена маркировка денежных средств, выделенных на финансирование проекта. Маркированные цифровые тенге выплачиваются только в адрес организаций, выполнивших необходимые обязательства в полном объеме. Расчеты в маркированных ЦТ осуществляются по всей цепочке поставок вплоть до конечных поставщиков и подрядчиков. При этом, доступ к счетам в цифровых тенге для всех потребителей организован через существующие интерфейсы участников рынка в привычном формате», – говорится в официальном сообщении.

Таким образом, технология маркировки снижает риски нецелевой траты выделенных средств, а также способствует обеспечению прозрачности и эффективности государственного расходования.

Пилотный проект запущен совместно с АО «Самрук-Қазына», АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», АО «Казпочта» и АО «Народный Банк Казахстана».

«В рамках развития пилотного проекта планируется расширение эталонных источников (информационных систем) для маркировки цифрового тенге, расширение количества участников рынка (банков второго уровня) и использование платформы для иных проектов, финансируемых из средств Национального Фонда», – подчеркнули в Нацбанке.

Кроме того, совместно с Правительством и Агентством по противодействию коррупции реализуется ряд пилотных проектов по целевому государственному расходованию бюджетных средств в сферах сельского хозяйства, строительства, а также цифровизации мер государственной поддержки.

Также запланированы пилотные проекты по цифровизации налогового администрирования, трансграничным расчетам в национальных цифровых валютах и расчетам в сфере цифровых активов.

В пресс-службе добавили, что результаты второй фазы внедрения цифрового тенге будут представлены в формате итогового доклада (blueprint paper) в конце 2024 года.

Напомним, комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение снизить базовую ставку.