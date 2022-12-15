ЦИК: 130 кандидатов выдвинуты в депутаты Сената

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В Казахстане 14 декабря в 18:00 завершилась процедура выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. По данным ЦИК, выдвинуто 130 кандидатов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании в ведомстве сообщил, что в период с 29 ноября по 14 декабря по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты Сената Парламента.

По его словам, конкурентность составляет более чем шесть человек на одно депутатское место.

В разрезе регионов наибольшее количество кандидатур выдвинуто в городах Астана и Алматы – по 10 кандидатов. Тогда как наименьшее количество претендентов – в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.

«Подавляющее большинство кандидатов – это самовыдвиженцы. Три кандидата позже были поддержаны маслихатами. Средний возраст кандидатов - 50,5 лет, самому молодому - 30 лет, наибольший возраст среди претендентов – 74 года. Четверть выдвинувшихся кандидатов – 33 человека из 130 – это женщины. В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов, он продлится до 24 декабря. На сегодня избирательными комиссиями зарегистрировано уже 49 кандидатов», - добавил спикер.

Этап регистрации продлится до 18:00 местного времени 24 декабря.