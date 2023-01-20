ЦИК лишил мажилисмена Азамата Абильдаева депутатских полномочий

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Азамат Абильдаев утратил свои депутатские полномочия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Центральной избирательной комиссии РК.

Фото: akzhol.kz

В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции РК, подпунктом 1) пункта 7 и пунктом 9 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» ЦИК постановил в связи с принятием постановления национального совета Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса.