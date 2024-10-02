ЦИК зарегистрировал депутата Мажилиса Серика Ерубаева

Мажилис
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление: «О регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерубаева С.С.», сообщает Kazpravda.kz

В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона РR «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из протокола Пленума Национального совета Демократической Партии Казахстана «Ақ жол» от 24 сентября 2024 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила:

1. Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ақ жол» Ерубаеву Серику Сарсеновичу.

2. Зарегистрировать Ерубаева Серика Сарсеновича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

3. Вручить Ерубаеву Серику Сарсеновичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Серику Сарсеновичу, пожелал ему дальнейших успехов в работе в составе депутатского корпуса.

#мажилис #ЦИК #депутат #регистрация #Серик Ерубаев

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