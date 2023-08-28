ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане не будут работать 30 августа

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В связи с празднованием Дня Конституции в Казахстане, Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 30 августа. Об этом сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает Kazpravda.kz.

"ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 31 августа. Они будут принимать граждан по обычному графику", - проинформировали в Госкорпорации.

В пресс-службе напомнили, что в обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Дежурные Центры обслуживания населения работают в будни с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00.