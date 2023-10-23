ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 25 октября

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НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» сообщила, что в связи с празднованием Дня Республики

центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан в среду, 25 октября, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 26 октября.

В Госкорпорации напомнили, что по обычному графику они принимают граждан в будни с 09:00 до 18:00.

Дежурные центры работают в будние дни до 20:00, в субботу до 13:00.