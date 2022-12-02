Цвет в главной роли

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Юлия Миленькая

Настоящий «Праздник цвета» в эти дни в Государственном музее искусств РК им. Абылхана Кастеева посетителям своей выставки устроила известная казахстанская художница Салтанат Садибекова.

Художница работает в стиле «декоративная живопись». В цвете как самодавлеющем объекте произведения вырисовываются высокогорный каток «Медеу», алматинский кинотеатр «Алатау», навсегда вошедший в историю города, Кольсайские озера, а также ряд портретов.

Каждый цветовой штрих на живописных холстах Салтанат Садибековой представляет собой неповторимый пазл, элемент сказочного, засекреченного, но в то же время легко узнаваемого образа, пейзажа или объекта городской инфраструктуры.

По словам куратора выставки Марии Копелиович, декоративность в творчестве Салтанат определяется как особое качество произведений искусства, отличающихся изысканностью, орнаментальностью формы, тщательной обработкой деталей, и является дополнением художественного замысла произведения.

Как отмечает художница, еще во время учебы она серьезно увлек­лась художниками-импрессионистами, которые умело передавали очарование конкретного момента и свои впечатления от увиденного.

– Автор «Праздника цвета», как и ее любимые художники, постоянно экспериментирует: то пишет чистыми красками, выдавливая их из тюбика прямо на холст, завершая произведение мелкими мазками, то использует черный цвет или темно-синий кобальт для соз­дания контрастных красочных теней, – рассказывает Мария Копелиович. – Художник обращается к полемическим работам французских и русских художников постимпрессионис­тов и авангардистов. В ее работах проявляются характерные конт­растные цвета, упрощенные гео­метрические формы, совмещение нескольких точек зрения на объекты. Эти эффекты иска­жают перспективу и способст­вуют объединению всех планов в единое целое.

В работе Салтанат Садибековой «Чарынский каньон» изображен знойный летний день, когда небо «теряет» свои соч­ные голубые краски и Долина замков переполняется жаром полупустыни. Перед зрителем, рассмат­ривающим это произведение, удивительным образом раскрывается любая гипербола или метафора, связанная с чудом природы, расположенным в 200 км от Алматы.

Салтанат Садибекова рассказывает, что предварительных эскизов к своим полотнам она не делает, а наносит прямо на чистый холст рисунок «в линиях без теней», затем произведение заканчивает «колористическим решением, приходящим как откровение свыше».

Большой интерес в своем творчестве художница проявляет к исторической тематике. Через искусство для нее становится актуальным обращение к общечеловеческим проблемам, задачам и возможностям их решения.

– В современном искусстве существует бесконечная свобода формы и стиля. Принимая этот факт за отправную точку, Салтанат стремится показать свой истинный голос и свое видение мира, – отмечает куратор выставки.

По мнению самой художницы, творческий поиск, стремление к самовыражению требуют от творца предельной честности, разоблачения интимных, глубинных переживаний. Потому она всегда пребывает в поиске новых направлений и образов для своих полотен.

«Праздник цвета» продлится до 24 декабря.

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