Цветение лотоса в устье реки Кигач

Природа и мы
52
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырау состоялся международный фестиваль LOTUS FEST 2025.

фото РСК

Экскурсии и фотосессии в зарослях лотоса, катание на лошадях и байдарках, гастрономические конкурсы, спортивные состязания, концертные выступ­ления, фейерверк и вечерняя танцевальная площадка... Уникальность данного мероприятия в том, что оно проводится прямо в природной зоне. Курмангазинский район – единственное место в Казахстане, где лотосы растут в дикой природе. Их цветение приходится на период с середины июля до конца августа.

Чтобы добраться до места, участники преодолевают путь на моторной лодке. Они неспешно плывут по каналам дельты реки Кигач: утренняя прохлада, зеркальная вода, тихий шелест камышей вокруг умиротворяют. Лотос – священный цветок, особый дар природы. Он привлекает не только своей красотой, но и редкой средой обитания.

В мире немного мест, где цветет лотос. Поэтому необходимо сделать лотос туристическим брендом Атырау, считают представители туристической отрас­ли. Площадь лотосовых зарослей составляет примерно 10 га. Еще несколько лет назад о лотосе, который растет в устье реки Кигач недалеко от села Тенгиз, знали не так много людей. Благодаря международному фестивалю это место может стать точкой притяжения туристов из разных уголков страны и зарубежья.

Поле лотосов внесено в Крас­ную книгу как охраняемая природная зона.

– Развитие туризма в Казах­стане – это не только экономическая выгода, но и возможность представить страну на мировой арене, повысить качество жизни населения и сохранить экологическое равновесие, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Курмангазинского района Нурлыбек Тулепов.

Дельта реки Кигач на границе с Астраханской областью – это десятки гектаров сказочной, будто нарисованной красоты. Есть несколько версий, как эти цветы попали сюда. Согласно одной из них, семена лотоса привезли из Индии или Китая астраханские купцы еще во времена существования Великого шелкового пути.

Необычный факт: лотос каждый вечер закрывает лепестки и прячется под воду, чтобы утром появиться вновь. Наши каспийские лотосы – розовые. За необычайно нежный цвет, отличающий их от восточного лотоса, они выделены в отдельный вид. Цветение лотоса – нас­тоящее чудо природы, которое с каждым годом собирает все больше людей. Но за желание увезти с собой кусочек красоты можно дорого заплатить: как отметили в Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за повреждение или уничтожение этого растения предусмотрены уголовная ответственность и штраф до 12 млн тенге.

#Атырау #фестиваль #лотос #LOTUS FEST

Популярное

Все
Дроппер за все заплатит
Радоваться самой и вдохновлять других
Мурал в подарок городу
Цветение лотоса в устье реки Кигач
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Актау – культурная столица тюркского мира
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Скрытый патруль против лихачей
Юрий Дудь заочно арестован в России
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Звонили «из банка» – ответила полиция
Видео с розовым озером оценили в Казнете
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Как платность дорог влияет на стоимость товаров, проверят в Костанайской области
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]