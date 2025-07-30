Экскурсии и фотосессии в зарослях лотоса, катание на лошадях и байдарках, гастрономические конкурсы, спортивные состязания, концертные выступ­ления, фейерверк и вечерняя танцевальная площадка... Уникальность данного мероприятия в том, что оно проводится прямо в природной зоне. Курмангазинский район – единственное место в Казахстане, где лотосы растут в дикой природе. Их цветение приходится на период с середины июля до конца августа.

Чтобы добраться до места, участники преодолевают путь на моторной лодке. Они неспешно плывут по каналам дельты реки Кигач: утренняя прохлада, зеркальная вода, тихий шелест камышей вокруг умиротворяют. Лотос – священный цветок, особый дар природы. Он привлекает не только своей красотой, но и редкой средой обитания.

В мире немного мест, где цветет лотос. Поэтому необходимо сделать лотос туристическим брендом Атырау, считают представители туристической отрас­ли. Площадь лотосовых зарослей составляет примерно 10 га. Еще несколько лет назад о лотосе, который растет в устье реки Кигач недалеко от села Тенгиз, знали не так много людей. Благодаря международному фестивалю это место может стать точкой притяжения туристов из разных уголков страны и зарубежья.

Поле лотосов внесено в Крас­ную книгу как охраняемая природная зона.

– Развитие туризма в Казах­стане – это не только экономическая выгода, но и возможность представить страну на мировой арене, повысить качество жизни населения и сохранить экологическое равновесие, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Курмангазинского района Нурлыбек Тулепов.

Дельта реки Кигач на границе с Астраханской областью – это десятки гектаров сказочной, будто нарисованной красоты. Есть несколько версий, как эти цветы попали сюда. Согласно одной из них, семена лотоса привезли из Индии или Китая астраханские купцы еще во времена существования Великого шелкового пути.

Необычный факт: лотос каждый вечер закрывает лепестки и прячется под воду, чтобы утром появиться вновь. Наши каспийские лотосы – розовые. За необычайно нежный цвет, отличающий их от восточного лотоса, они выделены в отдельный вид. Цветение лотоса – нас­тоящее чудо природы, которое с каждым годом собирает все больше людей. Но за желание увезти с собой кусочек красоты можно дорого заплатить: как отметили в Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за повреждение или уничтожение этого растения предусмотрены уголовная ответственность и штраф до 12 млн тенге.